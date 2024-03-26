Песков заявил о готовности Киева «любыми методами» отобрать Крым

Для России важно «исключить возможность существования» у своих границ государства с «агрессивными устремлениями» и «националистической начинкой», подчеркнул пресс-секретарь Путина

Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое намерено «использовать любые методы», чтобы забрать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю», — сказал Песков.

В марте начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что украинские военные готовятся к серьезной операции в Крыму. «Крым и Севастополь — территория России, и ответ в случае угрозы этим территориям будет очень жестким», — ответил на это депутат Госдумы, член комитета по международной политике Дмитрий Белик в разговоре с РБК. Российская сторона не раз заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Комментируя планы Киева провести саммит по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского и привлечь к нему незападные страны, в том числе партнеров России, представитель Кремля подчеркнул, что обсуждать урегулирование конфликта без участия Москвы «абсурдно и бесперспективно».

По его словам, «очень много стран» хотят участвовать в мирном процессе и «готовы присоединиться к разным форматам», что в Кремле понимают и приветствуют. «Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный — нельзя», — убежден он.

Пресс-секретарь Владимира Путина в очередной раз заявил, что Украина стала «инструментом в руках коллективного Запада», с помощью которого западные страны намерены, «как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах». «А если получится, то и добить ее», — добавил он.

По его словам, для России важно «исключить возможность существования» у своих границ государства с «агрессивными устремлениями» и «националистической начинкой, где националисты проникли во власть».

Швейцария согласилась принять саммит по украинской «формуле мира», Киев рассчитывает провести его весной. При этом сам Берн, а также ряд других стран, включая Китай и Австрию, считают, что обсуждение мира на Украине невозможно без участия России. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис планировал провести саммит до лета 2024 года, но на прошлой неделе не исключил, что его могут отложить.

Россия отвергает украинскую «формулу мира», которая включает в себя в том числе отвод российских войск на границы 1991 года. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев называл ее «сюрреалистичной» и предлагал «российскую формулу» — с «капитуляцией Украины» и «воссоединением» ее с Россией.