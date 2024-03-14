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Военная операция на Украине ,  
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Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине

Медведев предложил семь условий для урегулирования конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев предложил российскую «формулу мира» для урегулирования на Украине. Она содержит в том числе требование о капитуляции и воссоединении страны с Россией
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии воли Киева к переговорам с Москвой. По его словам, единственным выходом для завершения конфликта служит российская «формула мира».

Медведев в телеграм-канале предложил свой вариант «формулы мира» на Украине, которая состоит из семи пунктов:

  • полная и безоговорочная капитуляция Украины. Демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на ее территории;
  • признание международным сообществом «нацистского характера» политического режима на Украине и проведение под контролем ООН «принудительной денацификации» всех органов власти;
  • признание ООН утраты Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России в военные альянсы;
  • отставка конституционных органов власти, проведение выборов во временный парламент под эгидой ООН;
  • принятие законов о выплате компенсаций России за гибель ее граждан и причиненный ущерб регионам;
  • воссоединение всей территории Украины с Россией;
  • самороспуск временного парламента, признание ООН акта о воссоединении.

Медведев счел сюрреалистичной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, »мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта».

Зеленский представил свою «формулу мира» осенью 2022 года на саммите G20. Она состоит из десяти пунктов и содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Москва исключает переговоры на этой основе, призывая Киев учитывать «реалии на земле». Речь идет о признании результатов референдумов в 2014 и 2022 годах, в ходе которых Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Украина и западные страны считают это аннексией.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В конце февраля Зеленский анонсировал первый саммит в Швейцарии, посвященной его «формуле мира». Президент допустил приглашение туда и российской делегации, но не для обсуждения условий урегулирования конфликта.

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Власти Швейцарии ранее подтверждали планы о проведении мирного саммита по Украине «к лету». Однако глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял об «откровенно антироссийской позиции» Берна в этом конфликте, поэтому, по его словам, доверия к Швейцарии как к посреднику нет.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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