Швейцария не исключила переноса мирной конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии не исключил переноса мирной конференции, которая должна была состояться до лета 2024 года. Ранее президент страны говорила, что саммит пройдет в рамках «формулы мира» Зеленского, которую Россия отвергает

Иньяцио Кассис (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил переноса мирной конференции по Украине. Об этом он сообщил в интервью швейцарской телекомпании RTS. Первоначально министр планировал провести ее до лета 2024 года.

По его словам, организовать такую конференцию будет непросто. Берн оставляет себе время для размышлений, передает RTS.

«К середине апреля мы решим, что будем делать. Проведем ли мы эту конференцию или нет, отложим ли мы эту конференцию, проведем ли мы две, чтобы иметь два суждения, которые могут продвигаться одновременно. Мы находимся сейчас в этой промежуточной фазе, которую мы называем исследовательской», — рассказал глава швейцарской дипломатии.

Кассис отметил, что с середины января 2024 года представители Швейцарии осуществляют интенсивные международные контакты, которые посвящены подготовке к конференции, чтобы понять позиции стран и их готовность к тем или иным действиям.

Швейцарский министр добавил, что обсудил этот вопрос в Эфиопии, которая недавно присоединилась к БРИКС. При этом он признал, что подходы стран глобального Юга к конференции «не всегда совместимы» с позицией США и Евросоюза.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе президента Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году, а через год к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. В августе 2023 года организация пригласила шесть стран — Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Перечисленные государства, кроме Аргентины и Саудовской Аравии, стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года.

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В январе президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине, в том числе с участием стран глобального Юга, должна пройти в 2024 году. Она согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира».

Кассис говорил о необходимости подготовиться к переговорам с Россией, без которых «не будет мира». Министр в феврале упоминал, что в мире составлено примерно десять планов по урегулированию конфликта и только о шести-семи из них публично известно. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что саммит в Швейцарии пройдет весной.

«Формулу мира» представил Зеленский на саммите G20 осенью 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Президент Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Москва готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в швейцарской конференции, даже если получит официальное приглашение.