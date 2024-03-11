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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о подготовке военной операции в Крыму

Глава ГУР Буданов заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Действия ВСУ в районе Черного моря в 2022-2023 годах были «связаны одним стратегическим замыслом», заявил глава ГУР Буданов, упомянув попытки высадки украинского десанта на левом берегу Днепра, находящемся под контролем России
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

ВСУ готовятся к серьезной операции в Крыму, заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма», фрагмент из которого опубликован в телеграм-канале спецслужбы.

Он пояснил, что действия украинских войск в районе Черного моря в 2022-2023 годах были «связаны одним стратегическим замыслом».

«Это все — подготовительные меры по серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода», — сказал он.

В частности, Буданов упомянул попытки высадки украинского десанта на левом берегу Днепра, находящемся под контролем российских войск, в 2023 году. Летом и осенью прошлого года власти Запорожской области неоднократно сообщали о таких попытках: успехом они не увенчались. Бои велись и в прибрежном населенном пункте Крынки. В феврале Владимир Путин сообщил, что его полностью контролирует российская армия и там выстроена необходимая оборона.

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В январе этого года украинский президент Владимир Зеленский рассказывал, что Киев в 2024 году сосредоточится на боевых действиях в Крыму и «спасении городов на востоке и юге». По его словам, полуостров и Черное море будут «центром тяжести» конфликта с Россией. Будущую операцию ВСУ украинский лидер назвал «примером для всего мира».

Путин называл Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что попытки Киева отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания».

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О попытке украинской армии высадить десант в Крыму российское Минобороны сообщало в октябре прошлого года. В ведомстве тогда заявили, что пресекли атаку. Тогда же ФСБ сообщала о задержании диверсанта, который, по данным спецслужбы, рассказал, что «группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму».

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Теги
Крым Кирилл Буданов Украина ВСУ Россия
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