Канцлер Австрии исключил достижение мира на Украине без участия России

В апреле 2022 года, после начала военных действий на Украине, Нехаммер приезжал в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. Он допустил возможность новой встречи с президентом России, если «это будет полезно»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите в Париже выступил за переговоры с президентов России Владимиром Путиным для достижения мира на Украине, его слова приводит газетаDer Standard.

«Путин тоже должен сидеть за столом переговоров, потому что иначе мы не добьемся мира», — считает Нехаммер.

В апреле 2022 года, после начала военных действий на Украине, канцлер приезжал в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным. В Париже он допустил возможность новой встречи с президентом России, если «это будет полезно».

В соцсети X Нехаммер призвал Европу покинуть свою «эхо-камеру» и начать «сотрудничать с ключевыми игроками из других частей мира, таких как страны БРИКС и глобального Юга», для мирных переговоров.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак на форуме «Украина. 2024 год» не исключил, что Россию пригласят на саммит по Украине. По его словам, после того как пройдет встреча глав государств в Швейцарии по украинской «формуле мира», будет подготовлен «План ответственных стран мира», который передадут России на следующем саммите. Президент Владимир Зеленский заявил, что первая встреча лидеров стран по «формуле мира» состоится весной, «в ближайшие недели и месяцы». В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по просьбе Зеленского. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

В январе Путин говорил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, но на своих условиях. «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено. Просто абсолютно исключено», — убежден президент. В декабре он также заявлял: «Хотят договариваться — пусть договариваются», но Россия «свое» не отдаст. Киев исключал уступки Москве.