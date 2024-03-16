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Политика ,  
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Лавров назвал закрытым вопрос принадлежности Крыма

Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт
Фото: Администрации города Ялта
Фото: Администрации города Ялта

Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, вопрос об их принадлежности закрыт, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в видеообращении к 10-летию присоединения региона.

«Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал он. По словам министра, за эти годы в регионе было реализовано много проектов для развития полуострова, в частности, Крымский мост и трасса «Таврида», отремонтированы и построены десятки социальных объектов.

«Имея четкие перспективы дальнейшего развития, крымчане могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом», — заключил Лавров.

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Приморский парк в Ялте, 1954 г.

Решение передать Крым Украинской ССР было принято в феврале 1954 года, ранее полуостров входил в состав РСФСР. В крымском парламенте называют акт передачи полуострова нелегитимным. Группа депутатов готовит запрос в Конституционный суд с требованием отменить документ.

Крым и Севастополь были присоединены к России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования, они сочли вхождение полуострова в состав России «аннексией».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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