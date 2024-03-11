В Совфеде и Госдуме ответили на планы Украины об операции в Крыму

В Совфеде и Госдуме ответили на планы Украины об операции в Крыму

Фото: Инна Вареница / Reuters

Опрошенные РБК члены Совета Федерации и депутаты Госдумы прокомментировали слова руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова о планах провести военную операцию в Крыму.

«Заявление Буданова — это имитация бурной деятельности. В отсутствие реальных результатов. Если речь идет о серьезных операциях, скажем, разведки, например, то об этом не кричат в форточку на всю улицу», — сказал сенатор Андрей Климов, зампред комитета Совфеда по международным делам.

«Крым и Севастополь — территория России, и ответ в случае угрозы этим территориям будет очень жестким», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик, член комитета Госдумы по международной политике.

О подготовке к «серьезной» операции в Крыму Буданов рассказал в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма», фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале ГУР Украины.

Буданов пояснил, что действия украинских войск в районе Черного моря в 2022–2023 годах — это «подготовительные меры по серьезной операции в Крыму».

«Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода», — добавил он.