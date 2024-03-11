 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Совфеде и Госдуме ответили на планы Украины об операции в Крыму

В Совфеде и Госдуме ответили на планы Украины об операции в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Опрошенные РБК члены Совета Федерации и депутаты Госдумы прокомментировали слова руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова о планах провести военную операцию в Крыму.

«Заявление Буданова — это имитация бурной деятельности. В отсутствие реальных результатов. Если речь идет о серьезных операциях, скажем, разведки, например, то об этом не кричат в форточку на всю улицу», — сказал сенатор Андрей Климов, зампред комитета Совфеда по международным делам.

«Крым и Севастополь — территория России, и ответ в случае угрозы этим территориям будет очень жестким», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик, член комитета Госдумы по международной политике.

В Киеве заявили о подготовке военной операции в Крыму
Политика
Виды Крыма

О подготовке к «серьезной» операции в Крыму Буданов рассказал в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма», фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале ГУР Украины.

Буданов пояснил, что действия украинских войск в районе Черного моря в 2022–2023 годах — это «подготовительные меры по серьезной операции в Крыму».

«Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода», — добавил он.

Читайте на РБК Pro
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора
Обмен заблокированными активами: с какими рисками сталкиваются россияне
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Кирилл Буданов Крым новости Совет Федерации Госдума
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Материалы по теме
В Киеве заявили о подготовке военной операции в Крыму
Политика
Постпред Крыма назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем
Политика
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Путин распространил выплаты в случае гибели на гражданский персонал ВС Политика, 18:11
Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за «Динамо» в юношеской лиге Спорт, 18:11
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 18:10
В ЮАР опровергли информацию о визите Зеленского в республику Политика, 18:07
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки Pro, 17:53
Охрану двух станций метро в Омске объяснили защитой от любителей каноэ Общество, 17:48
Полиция проверит конфликт актера «Уральских пельменей» с подростками Общество, 17:44
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Сборная Сербии включила трех игроков РПЛ в состав на матч с Россией Спорт, 17:44
В работе сайта РЖД произошел сбой Технологии и медиа, 17:44
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российских компаний Инвестиции, 17:37
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора Pro, 17:34
В Раде рассказали о планах привязать бронь от мобилизации к зарплате Политика, 17:18
Правительство выделит ₽1 млрд на социальную газификацию Недвижимость, 17:11
Постпред России в Вене сообщил о риске ЧП на ЗАЭС из-за дронов ВСУ Политика, 17:08