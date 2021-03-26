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Кремль оценил возможность санкций из-за Навального

К новым санкциям нужно быть готовым, а не ожидать их, заявил Песков. Ранее Навальный пожаловался на условиях содержания в колонии и лишение сна. Совет Европы заявил, что рассмотрит новые санкции в отношении России уже летом
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

В Кремле в свете ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным назвали абсурдными планы ввести против России санкции в связи «с одним из российских заключенных». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Санкции — это не то, что нужно ожидать, а то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее и большее постоянство. В данном случае мы полагаем, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы абсурдными», — сказал Песков.

Ранее Совет Европы сообщил, что летом рассмотрит новые санкции против России в связи с ситуацией с Навальным. Министры выразили «глубокую озабоченность» заменой условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Они сочли, что Россия не исполняет постановление ЕСПЧ по этому делу.

В марте санкции против России из-за ситуации с Навальным ввели США. Они коснулись как некоторых российских чиновников, в том числе первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова, так и ряда предприятий, которые Вашингтон заподозрил в создании и распространении химического оружия. В Минпромторге заявили, что новые экспортные ограничения против российских компаний только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках.

После введения новых санкций в Госдепартаменте США заявили, что в соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act) России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления Алексея Навального. Избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие, сказали в нем. Российские власти неоднократно опровергали обвинения в применении химоружия и заявляли, что все его запасы в стране ликвидированы.

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Журналисты также вновь подняли вопрос о здоровье Навального, который пожаловался на ухудшение самочувствия и «пытки бессонницей» в колонии. В частности, Пескова спросили, есть ли в российских тюрьмах проблема с медицинской помощью.

«Мы вчера фактически эти же вопросы обсуждали. Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН», — ответил пресс-секретарь.

«Существуют конечно частные жалобы, но о каких-то системных проблемах нам неизвестно. Но, безусловно, это вопрос, который касается система исправления наказания», — добавил он.

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Пескова также спросили, не становится ли ситуация с Навальным похожа на ситуацию с адвокатом и аудитором Сергеем Магнитским, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Журналисты напомнили, что Магнитский также жаловался на лишение сна. «Нет, [в Кремле ситуацию похожей] не считают. Не видим никаких параллелей», — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос, как возможно, что Кремль не запрашивает информацию о Навальном, в то время как Путин обсуждает его ситуацию с мировыми лидерами. «Вы знаете, она [эта тема] не поднимается регулярно», — заявил представитель Кремля.

Навального задержали в январе после возвращения в Россию из Германии, где он с августа 2020 года лечился и проходил реабилитацию после отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что оппозиционер не отмечался после выписки из немецкой клиники. Суд удовлетворил ходатайство, назначив Навальному срок в виде 2,5 года лишения свободы.

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Его адвокат в конце марта сообщила, что у оппозиционера ухудшилось состояние: у него сильные боли в спине и начала неметь нога, в то время как для лечения ему дали только две таблетки ибупрофена. Помимо этого, оппозиционер рассказывал, что из-за статуса «склонного к побегу» его каждый час по ночам будит сотрудник колонии, который проговаривает на камеру, что осужденный на месте.

Навальный пожаловался на условия содержания генпрокурору России Игорю Краснову и директору ФСИН Александру Калашникову. Во ФСИН ранее заявили, что оппозиционера и других осужденных осмотрели медики, которые сообщили, что тот находится в «стабильном, удовлетворительном» состоянии.

Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Виктория Полякова Виктория Полякова
Алексей Навальный санкции Дмитрий Песков Сергей Магнитский
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