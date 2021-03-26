Кремль оценил возможность санкций из-за Навального

К новым санкциям нужно быть готовым, а не ожидать их, заявил Песков. Ранее Навальный пожаловался на условиях содержания в колонии и лишение сна. Совет Европы заявил, что рассмотрит новые санкции в отношении России уже летом

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

В Кремле в свете ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным назвали абсурдными планы ввести против России санкции в связи «с одним из российских заключенных». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Санкции — это не то, что нужно ожидать, а то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее и большее постоянство. В данном случае мы полагаем, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы абсурдными», — сказал Песков.

Ранее Совет Европы сообщил, что летом рассмотрит новые санкции против России в связи с ситуацией с Навальным. Министры выразили «глубокую озабоченность» заменой условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Они сочли, что Россия не исполняет постановление ЕСПЧ по этому делу.

В марте санкции против России из-за ситуации с Навальным ввели США. Они коснулись как некоторых российских чиновников, в том числе первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова, так и ряда предприятий, которые Вашингтон заподозрил в создании и распространении химического оружия. В Минпромторге заявили, что новые экспортные ограничения против российских компаний только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках.

После введения новых санкций в Госдепартаменте США заявили, что в соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act) России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления Алексея Навального. Избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие, сказали в нем. Российские власти неоднократно опровергали обвинения в применении химоружия и заявляли, что все его запасы в стране ликвидированы.