Совет Европы летом рассмотрит меры в отношении России из-за Навального

Совет Европы выразил «глубокую озабоченность» из-за замены условного срока Алексея Навального на реальный. Он счел, что Россия не исполняет постановление ЕСПЧ по делу «Ив Роше»

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Комитет министров Совета Европы выразил «глубокую озабоченность» решениями российских судов по «делу Ив Роше» в отношении Алексея Навального и его брата Олега и заявил, что возобновит «рассмотрение мер индивидуального характера» по делу «Ив Роше» и делу «Кировлеса» на заседании, посвященном правам человека, в июне.

В конце 2014 года Алексей Навальный получил по делу «Ив Роше» условный срок в 3,5 года, а его брат Олег — столько же лет в колонии. «Европейский суд установил, что в 2014 году заявители были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, посредством судебных решений, которые были произвольными, непредсказуемыми и явно необоснованными, в нарушение принципа nullum crimen nulla poena sine lege (нет преступления или наказания без закона) и права на справедливое судебное разбирательство», говорится в заявлении.

В 2017 году ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию в €80 тыс. Россия выплатила компенсацию и, как полагается, возобновила рассмотрение дела «Ив Роше» в Верховном суде по новым обстоятельствам, в ходе пересмотра Верховный суд не нашел никаких нарушений и подтвердил прежний приговор. «Заместители министров (...) выражают глубокую озабоченность тем, что новое рассмотрение не исправило установленных нарушений, и таким образом заявители продолжают испытывать негативные последствия приговора, вынесенного с нарушениями Конвенции», сказано в заявлении.