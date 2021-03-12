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Дело Навального ,  
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Совет Европы летом рассмотрит меры в отношении России из-за Навального

Совет Европы выразил «глубокую озабоченность» из-за замены условного срока Алексея Навального на реальный. Он счел, что Россия не исполняет постановление ЕСПЧ по делу «Ив Роше»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Комитет министров Совета Европы выразил «глубокую озабоченность» решениями российских судов по «делу Ив Роше» в отношении Алексея Навального и его брата Олега и заявил, что возобновит «рассмотрение мер индивидуального характера» по делу «Ив Роше» и делу «Кировлеса» на заседании, посвященном правам человека, в июне.

В конце 2014 года Алексей Навальный получил по делу «Ив Роше» условный срок в 3,5 года, а его брат Олег — столько же лет в колонии. «Европейский суд установил, что в 2014 году заявители были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, посредством судебных решений, которые были произвольными, непредсказуемыми и явно необоснованными, в нарушение принципа nullum crimen nulla poena sine lege (нет преступления или наказания без закона) и права на справедливое судебное разбирательство», говорится в заявлении.

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Фото:Denis Balibouse / Reuters

В 2017 году ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию в €80 тыс. Россия выплатила компенсацию и, как полагается, возобновила рассмотрение дела «Ив Роше» в Верховном суде по новым обстоятельствам, в ходе пересмотра Верховный суд не нашел никаких нарушений и подтвердил прежний приговор. «Заместители министров (...) выражают глубокую озабоченность тем, что новое рассмотрение не исправило установленных нарушений, и таким образом заявители продолжают испытывать негативные последствия приговора, вынесенного с нарушениями Конвенции», сказано в заявлении.

Министры также «выражают глубокую озабоченность» заменой условного срока Навального по этому делу на реальный. «Исполнение приговора, вынесенного c такими существенными недостатками, абсолютно не соответствует выводам и духу постановления суда», говорится в заявлении комитета министров. Министры призвали «власти принять все возможные меры для отмены приговора в отношении обоих заявителей и устранить любые негативные последствия этого приговора; тем временем, без промедления освободить Алексея Навального».

Ранее Комитет министров заявлял, что Россия не исполняет постановление ЕСПЧ по другому делу Навального — делу «Кировлеса». В 2016 году после решения ЕСПЧ приговор был отменен, дело было отправлено на новое рассмотрение, и процесс прошел полностью заново. Однако приговор был вынесен прежний: Навальный получил пять лет условно, его бывший партнер по бизнесу Петр Офицеров — четыре. Согласно позиции комитета, формальный пересмотр дела «не исправил и не обеспечил какого-либо реального возмещения за установленные нарушения».

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Комитет министров решил «возобновить рассмотрение мер индивидуального характера», которые требуются в делах «Ив Роше» и «Кировлеса» на заседании по правам человека в июне 2021 года, сказано в его заявлении. Комитет министров даст оценку действиям, которые предпринимает Россия, и может призвать ее сделать дополнительные шаги, которые привели бы к исполнению постановлений ЕСПЧ, уточнили РБК в пресс-службе Совета Европы. При этом комитет не сможет изменить текст решений ЕСПЧ — например, пересмотреть размер компенсации, присужденной Страсбургом братьям Навальным и Офицерову.

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Политика
Алексей Навальный

В рамках дела «Ив Роше» братья Навальные обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Заявителем был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру. В 2008 году Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компанией». В обвинении утверждалось, что «Главподписка» нанимала субподрядчиков, которым платила дешевле, чем ей платили фирмы-заказчики. СК и суд сочли это мошенничеством, ЕСПЧ постановил, что это неотличимо от обычной предпринимательской деятельности.

ФСИН потребовала замены Навальному условного срока по этому делу на реальный в начале 2020 года. Это произошло после того, как оппозиционер заявил о намерении вернуться в Россию после лечения о