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Навальный написал главе ФСИН и генпрокурору о «пытках бессонницей»

Навальный заявил, что сотрудники колонии осознанно подрывают его здоровье. Он потребовал проверить их действия и пустить к нему врача. Ранее во ФСИН заявили, что врачи оценивают состояние Навального как «удовлетворительное»
Исправительная колония № 2 в Покрове
Исправительная колония № 2 в Покрове (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в покровской колонии, потребовал у властей проверить действия сотрудников ФСИН, заявив, что они систематически и осознанно отказывают ему в медицинской помощи. Он отправил соответствующие заявления на имя генпрокурора России Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Тексты заявлений опубликованы на сайте Навального.

«Мой диагноз мне до сих пор неизвестен, а лечение, назначенное специалистом, заключается в том, что мне дают 2 таблетки «Ибупрофена» в день, а также мазь «Ибупрофен». <...> Cчитаю, что ухудшение моего состояния здоровья — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, осознанно направленных на отказ в должной медицинской помощи и подрыв моего здоровья», — отметил Навальный.

Адвокат рассказала о состоянии Навального в колонии
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<p>Ольга Михайлова</p>

Он добавил, что сотрудники колонии применяют к нему «пытки бессонницей». По словам Навального, к нему восемь раз за ночь приходит сотрудник колонии, будит его и снимает на камеру, как склонного к побегу. Оппозиционер уточнил, что законодательство гарантирует заключенным непрерывный восьмичасовой сон. При этом, как отметил Навальный, это положение в колонии формально соблюдается, поскольку просыпаться самому раньше времени ему запрещают. «Мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня», — уточнил он.

Навальный попросил Краснова и Калашникова проверить происходящее и принять меры.

Навальный добавил, что в ИК-2 нет нужного ему врача. Оппозиционер потребовал, чтобы руководство колонии допустило к нему доцента Сеченовского университета Алексея Баринова и разрешило принять передачу назначенных им медикаментов.

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Как рассказал оппозиционер, он чувствовал острую боль в спине еще во владимирском изоляторе, куда его привезли в конце февраля. После перевода в покровскую колонию ИК-2 состояние Навального ухудшилось, сейчас он чувствует боль также в правой ноге и с трудом может ходить. И в изоляторе, и в колонии политик безрезультатно требовал, чтобы к нему пустили Баринова или других специалистов и назначили лечение. Специалиста-невролога от ФСИН к Навальному отправили 19 марта, по его словам, она не сообщила диагноз и прописала «Ибупрофен». Кроме того, 24 марта Навального исследовали на МРТ, также не сообщив ему результаты.

ФСИН заявила об «удовлетворительном» состоянии Навального
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Исправительная колония №2 в Покрове

По мнению Навального, ухудшение его самочувствия может быть связано с защемлением нерва.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН России по Владимирской области и пресс-бюро ФСИН России.

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала РБК, что ее подзащитный плохо себя чувствует. «Конкретного диагноза нет, у него сильные боли в спине, ноге. Нога потеряла чувствительность в районе голени. Нога плохо функционирует, он не может на ней стоять, она тут же подгибается. Помощь он начал получать только после того, как мы месяц пишем заявления и ходатайства», — сказала она.

По ее словам, во вторник Навального, вероятно, вывозили из колонии в больницу. «Он точно не может сказать, говорит: «Мне кажется, это гражданская больница во Владимире». Там сделали МРТ, результатов МРТ ему не сообщили, диагноз не сообщили. Соответственно, лечение оставлено то же — две таблетки ибупрофена», — добавила адвокат.

По словам Михайловой, защита оппозиционера намерена добиваться его перевода в «адекватные условия». «Чтобы его не держали в колонии во Владимирской области, где не могут предоставить нормального лечения и, наоборот, устраивают ему пыточные условия, после которых он может стать инвалидом», — сказала она.

Ранее пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области заявило, что врачи осмотрели заключенного 24 марта и оценивают состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное».

Навального задержали 17 января 2021 года после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что оппозиционер не отмечался после выписки из немецкой клиники. 2 февраля Симоновский суд ходатайство удовлетворил, отправив Навального в колонию на два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд сократил этот срок на полтора месяца.

Автор
Анна Громова
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