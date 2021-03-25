Навальный написал главе ФСИН и генпрокурору о «пытках бессонницей»

Навальный заявил, что сотрудники колонии осознанно подрывают его здоровье. Он потребовал проверить их действия и пустить к нему врача. Ранее во ФСИН заявили, что врачи оценивают состояние Навального как «удовлетворительное»

Исправительная колония № 2 в Покрове (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в покровской колонии, потребовал у властей проверить действия сотрудников ФСИН, заявив, что они систематически и осознанно отказывают ему в медицинской помощи. Он отправил соответствующие заявления на имя генпрокурора России Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Тексты заявлений опубликованы на сайте Навального.

«Мой диагноз мне до сих пор неизвестен, а лечение, назначенное специалистом, заключается в том, что мне дают 2 таблетки «Ибупрофена» в день, а также мазь «Ибупрофен». <...> Cчитаю, что ухудшение моего состояния здоровья — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, осознанно направленных на отказ в должной медицинской помощи и подрыв моего здоровья», — отметил Навальный.

Он добавил, что сотрудники колонии применяют к нему «пытки бессонницей». По словам Навального, к нему восемь раз за ночь приходит сотрудник колонии, будит его и снимает на камеру, как склонного к побегу. Оппозиционер уточнил, что законодательство гарантирует заключенным непрерывный восьмичасовой сон. При этом, как отметил Навальный, это положение в колонии формально соблюдается, поскольку просыпаться самому раньше времени ему запрещают. «Мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня», — уточнил он.

Навальный попросил Краснова и Калашникова проверить происходящее и принять меры.