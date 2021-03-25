ФСИН заявила об «удовлетворительном» состоянии Навального

Исправительная колония №2 в Покрове (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Состояние здоровья Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, оценивается врачами как «стабильное, удовлетворительное». Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.

Накануне, 24 марта, адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что у него возникли проблемы со здоровьем.

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