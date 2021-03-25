Хаматова и Ахеджакова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

Деятели искусства и журналисты потребовали снять с Навального статус «склонного к побегу» и обеспечить доступ адвокатов. Защита сообщила, что у оппозиционера немеет нога. ФСИН назвала состояние Навального «удовлетворительным»

Чулпан Хаматова (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Более 150 журналистов, политиков, правозащитников и деятелей искусства обратились к властям из-за сообщений об ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. Свое письмо они направили главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. РБК его передала обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова.

«Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. <...> Просим уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову посетить Алексея Навального в колонии, своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья», — говорится в письме.

Среди подписавшихся под ним — народные артистки Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, кинорежиссер Андрей Звягинцев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, политики Леонид Гозман и Андрей Нечаев и другие.

Они обратили внимание на то, что к моменту возвращения Навального в Россию он не до конца прошел реабилитацию после отравления. «Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает», — говорится в письме.