Хаматова и Ахеджакова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей Технологии и медиа, 16:21 Парламент Карабаха признал русский язык официальным языком республики Политика, 16:15 Валуев оценил решение заменить на Олимпиаде гимн музыкой Чайковского Спорт, 16:14 Медиахолдинг Maer расширит присутствие на рекламном рынке Пресс-релиз, 16:14 Путин пообещал расширить географию поездок после появления антител Политика, 16:08 Выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры доставили в Москву Общество, 16:08 «Не лучшее время для покупки». Что делать с биткоином прямо сейчас Крипто, 16:07 Как со спутника выглядит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз. Фото Экономика, 16:01 Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет Бизнес, 15:57 Блокировка Суэцкого канала позволила владельцам танкеров выйти из убытков Инвестиции, 15:54 Посол Индии посетил «Фармасинтез» Пресс-релиз, 15:54 Банк Англии показал дизайн банкноты в память об Алане Тьюринге Стиль, 15:36 Что должна уметь современная кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 15:36 «МегаФон» создал платформу киберразведки Пресс-релиз, 15:34
Дело Навального ,  
0 

Хаматова и Ахеджакова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

Деятели искусства и журналисты потребовали снять с Навального статус «склонного к побегу» и обеспечить доступ адвокатов. Защита сообщила, что у оппозиционера немеет нога. ФСИН назвала состояние Навального «удовлетворительным»
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Более 150 журналистов, политиков, правозащитников и деятелей искусства обратились к властям из-за сообщений об ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. Свое письмо они направили главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. РБК его передала обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова.

«Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. <...> Просим уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову посетить Алексея Навального в колонии, своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья», — говорится в письме.

Среди подписавшихся под ним — народные артистки Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, кинорежиссер Андрей Звягинцев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, политики Леонид Гозман и Андрей Нечаев и другие.

Они обратили внимание на то, что к моменту возвращения Навального в Россию он не до конца прошел реабилитацию после отравления. «Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает», — говорится в письме.

Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального
Политика
Ольга Михайлова

Авторы письма также заявили, что обеспокоены теми мерами, которые применяют к Навальному из-за его статуса «склонного к побегу». Ранее оппозиционер сообщал, что каждый час ночью его будит сотрудник колонии, который проверяет, не сбежал ли он. «Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте», — рассказывал оппозиционер.

Авторы письма потребовали изучить документы, на основании которых Навального стали считать «склонным к побегу», и снять этот статус с оппозиционера.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

РБК направил запросы в пресс-бюро ФСИН России, Генпрокуратуру, уполномоченному по правам человека в России.

Навальный рассказал о двух «любимых моментах дня» в колонии
Политика
Вид на территорию исправительной колонии общего режима №&nbsp;2

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа 2020 года лечился после отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что оппозиционер не отмечался после выписки из немецкой клиники в уголовно-исполнительной инспекции. Суд удовлетворил ходатайство, назначив Навальному срок в виде 2,5 года лишения свободы. 28 февраля его доставили в колонию во Владимирской области.

Video

24 марта адвокат Ольга Михайлова сообщила, что у Навального наблюдаются проблемы со здоровьем. По ее словам, оппозиционер пожаловался на сильные боли в спине и онемение ноги, однако ему принесли только две таблетки ибупрофена. «Это может быть связано и с условиями транспортировки — эта проблема у него началась в СИЗО — и со скованностью движений, он мало ходит, мало двигается. Может быть, это связано с отравлением, мы не знаем», — рассказала Михайлова. Она также сообщила, что 24 марта адвокатов к Навальному не допустили, хотя те целый день провели возле входа в колонию.

ФСИН, комментируя заявление адвоката, назвала состояние Навального стабильным и удовлетворительным. По данным ведомства, 24 марта оппозиционера и других осужденных обследовали врачи.

В Кремле в четверг заявили, что не следят за здоровьем Навального и никакую информацию не запрашивали. «За состоянием здоровья осужденных следит администрация исправительных учреждений, это их функция», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Екатерина Костина
Алексей Навальный Чулпан Хаматова Лия Ахеджакова ФСИН
Материалы по теме
Навальный назвал свою колонию «дружелюбным концлагерем»
Политика
ФСИН заявила об «удовлетворительном» состоянии Навального
Политика
МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter