Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции

В 2014 году Минпромторг России на фоне западных санкций подготовил первые планы-графики и дорожные карты по импортозамещению. В том числе ведомство ставило задачу к 2020 году сократить долю импортной электронной компонентной базы на российском рынке с 82 до 44%. Затем Минпромторг утвердил планы по импортозамещению в различных отраслях, включая гражданское авиастроение, станкоинструментальную промышленность, радиоэлектронная промышленность, с целевыми ориентирами по снижению доли импорта по различным продуктам и технологиям к 2019–2021 годам.
В пресс-службе Минпромторга не привели показатели текущей степени импортной зависимости в радиоэлектронной промышленности. Что касается авиационной промышленности, доля импортных комплектующих изделий в цене новых российских самолетов ранее доходила до 78% от итоговой себестоимости, а теперь «самолеты станут российскими более чем на 98%», указал Олег Бочаров.
«Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный», — отметил Бочаров. По его словам, Минпромторг оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам, включая субсидии, налоговые льготы для разработчиков электронной продукции и т.д., ведет работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры. «Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран», — указал замминистра.
В авиапроме «разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями масштабные программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских воздушных судов позволят полностью снять риски введения новых санкций в отношении российских предприятий», утверждает Бочаров.
В начале 2019 года сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство были перенесены из-за санкций США: американцы прекратили поставку композитных материалов, необходимых для создания крыла лайнера. Первый полет с российскими двигателями ПД-14 лайнер МС-21 совершил в декабре 2020 года. По словам Бочарова, композитное крыло российского производства для этого самолета уже прошло испытания.
«Мероприятия программ импортозамещения реализуются в несколько этапов в период 2019-2023 годов. На российскую отрасль вертолетостроения введение санкций существенного влияния не оказало», — сообщил замминистра.
Полностью на российскую микроэлектронику пока не удалось перевести спутники «Глонасс», но глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал к 2025 году вывести «Глонасс» на 100-процентное импортозамещение.
Минпромторг постоянно осуществляет оценки разных отраслей с 2014 года, когда началось санкционное давление, сообщил Бочаров. «Например, серьезную комплексную оценку мы провели, когда начали в прошлом году работу по актуализации и продлению наших отраслевых планов импортозамещения», — сказал он. Разработанные проекты отраслевых планов в настоящее время проходят обсуждение в экспертных группах, содержат 1 112 технологических направлений, в том числе 802 номенклатурные позиции сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России.
Работа по новым планам импортозамещения идет в увязке с единым планом по достижению национальных целей развития и актуализируемыми под него государственными программами и отраслевыми стратегиями. «Утверждение доработанных проектов отраслевых планов планируется до конца первого полугодия 2021 года», — указал Бочаров.