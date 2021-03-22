Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции

Санкции Запада применялись еще против СССР, не мешая ему развиваться; новые санкции США против России только ускорят процессы импортозамещения в отраслях, заявили РБК в Минпромторге. Ведомство готовит новые планы развития отраслей

Олег Бочаров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, заявил в ответ на запрос РБК заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. «Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — отметил он.

Бочаров напомнил, что «инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться». «Санкционное давление включилось не 2 марта» (когда администрация президента США Джо Байдена объявила последние санкции), указал чиновник.

2 марта Госдепартамент, Минфин и Минторг США анонсировали новый санкционный пакет в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Были введены персональные блокирующие санкции в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова и др., Госдепартамент ввел первый раунд санкций в соответствии с Законом о контроле за химическим оружием, включивший дополнительные ограничения на экспорт американских технологий двойного назначения в Россию.