Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии Общество, 07:00 «Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву Общество, 06:59 СМИ назвали регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами Общество, 06:58 Трамп предложил Байдену достроить стену на границе с Мексикой Политика, 06:35 В Иркутске произошел пожар у торгового центра Общество, 06:00 Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции Экономика, 06:00 Вильфанд посоветовал не ждать «взрыва тепла» в Центральной России Общество, 05:44 Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути Политика, 05:12 Директора фонда капремонта Приморья арестовали на два месяца Общество, 05:10 Лишь 5% переведенных год назад на удаленку россиян еще работают из дома Общество, 05:00 Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС Общество, 04:29 СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР Общество, 04:01 СМИ узнали о возможной блокировке поставок вакцины AstraZeneca в Британию Политика, 03:32 Глава Минздрава Туниса привился от коронавируса «Спутником V» Общество, 03:20
Экономика ,  
0 

Минпромторг рассказал о стратегии в ответ на американские санкции

Санкции Запада применялись еще против СССР, не мешая ему развиваться; новые санкции США против России только ускорят процессы импортозамещения в отраслях, заявили РБК в Минпромторге. Ведомство готовит новые планы развития отраслей
Олег Бочаров
Олег Бочаров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, заявил в ответ на запрос РБК заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. «Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — отметил он.

Бочаров напомнил, что «инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться». «Санкционное давление включилось не 2 марта» (когда администрация президента США Джо Байдена объявила последние санкции), указал чиновник.

2 марта Госдепартамент, Минфин и Минторг США анонсировали новый санкционный пакет в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Были введены персональные блокирующие санкции в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова и др., Госдепартамент ввел первый раунд санкций в соответствии с Законом о контроле за химическим оружием, включивший дополнительные ограничения на экспорт американских технологий двойного назначения в Россию.

Санкции Байдена затронут менее 0,5% американских поставок в Россию
Экономика
Джо Байден

Планы импортозамещения

В 2014 году Минпромторг России на фоне западных санкций подготовил первые планы-графики и дорожные карты по импортозамещению. В том числе ведомство ставило задачу к 2020 году сократить долю импортной электронной компонентной базы на российском рынке с 82 до 44%. Затем Минпромторг утвердил планы по импортозамещению в различных отраслях, включая гражданское авиастроение, станкоинструментальную промышленность, радиоэлектронная промышленность, с целевыми ориентирами по снижению доли импорта по различным продуктам и технологиям к 2019–2021 годам.

В пресс-службе Минпромторга не привели показатели текущей степени импортной зависимости в радиоэлектронной промышленности. Что касается авиационной промышленности, доля импортных комплектующих изделий в цене новых российских самолетов ранее доходила до 78% от итоговой себестоимости, а теперь «самолеты станут российскими более чем на 98%», указал Олег Бочаров.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Почему мы спим и как спать правильно Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными

«Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный», — отметил Бочаров. По его словам, Минпромторг оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам, включая субсидии, налоговые льготы для разработчиков электронной продукции и т.д., ведет работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры. «Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран», — указал замминистра.

Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением
Экономика
Алексей Рахманов

Авиапром

В авиапроме «разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями масштабные программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских воздушных судов позволят полностью снять риски введения новых санкций в отношении российских предприятий», утверждает Бочаров.

В начале 2019 года сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство были перенесены из-за санкций США: американцы прекратили поставку композитных материалов, необходимых для создания крыла лайнера. Первый полет с российскими двигателями ПД-14 лайнер МС-21 совершил в декабре 2020 года. По словам Бочарова, композитное крыло российского производства для этого самолета уже прошло испытания.

«Мероприятия программ импортозамещения реализуются в несколько этапов в период 2019-2023 годов. На российскую отрасль вертолетостроения введение санкций существенного влияния не оказало», — сообщил замминистра.

Полностью на российскую микроэлектронику пока не удалось перевести спутники «Глонасс», но глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал к 2025 году вывести «Глонасс» на 100-процентное импортозамещение.

Минпромторг постоянно осуществляет оценки разных отраслей с 2014 года, когда началось санкционное давление, сообщил Бочаров. «Например, серьезную комплексную оценку мы провели, когда начали в прошлом году работу по актуализации и продлению наших отраслевых планов импортозамещения», — сказал он. Разработанные проекты отраслевых планов в настоящее время проходят обсуждение в экспертных группах, содержат 1 112 технологических направлений, в том числе 802 номенклатурные позиции сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России.

Работа по новым планам импортозамещения идет в увязке с единым планом по достижению национальных целей развития и актуализируемыми под него государственными программами и отраслевыми стратегиями. «Утверждение доработанных проектов отраслевых планов планируется до конца первого полугодия 2021 года», — указал Бочаров.

Автор
Иван Ткачёв
Минпромторг Импортозамещение санкции авиапром радиоэлектроника
Материалы по теме
Санкции Байдена затронут менее 0,5% американских поставок в Россию
Экономика
Bloomberg узнал о риске санкций США против Nord Stream 2 AG
Бизнес
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на электронику
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter