Война санкций⁠,
В ЕС назвали условие для запрета морских перевозок российской нефти

Сюжет
Война санкций
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Евросоюз выступает в поддержку запрета поставок российской нефти морем, однако перед принятием решения должен согласовать его с партнерами по «Большой семерке», заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, передает Reuters.

По его словам, переговоры состоятся в ближайшие дни и недели. Как рассказали Reuters дипломаты, ЕС больше всего беспокоит позиция США по этому вопросу.

При этом еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на прошлой неделе говорил, что поддержка G7 запрета морских перевозок российской нефти «не считается обязательным условием» для его введения Евросоюзом. 

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

О том, что страны ЕС и G7 обсуждают замену потолка цен на российскую нефть полным запретом морских перевозок топлива из России, Reuters писал в декабре 2025 года. Эту инициативу включили в 20-й пакет санкций ЕС против России, который Евросоюз рассчитывал принять к 24 февраля. 

Как писал Bloomberg, против этой идеи выступили Мальта и Греция, выразив опасения, что переход на новый формат может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Москва считает западные санкции нелегитимными и требует их снятия.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
