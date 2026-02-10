Bloomberg узнал, какие страны ЕС против санкций на перевозку нефти России

Мальта и Греция опасаются, что предложения заменить ограничения цен на нефть запретом на услуги по транспортировки повлияют на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители. Страны также запросили разъяснения про порты

Фото: Marco Bello / Reuters

Мальта и Греция выступили против замены ограничения цены российской нефти на запрет морских услуг, связанных с поставками. Об этом сообщили источники Bloomberg.

На последней встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 9 февраля, где был представлен последний 20-й пакет санкций блока, представители обеих южноевропейских стран «выразили обеспокоенность» по поводу этого шага.

Две страны выразили опасения, что переход на новый формат может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители. Они также попросили разъяснения по поводу возможных санкций против портов за перевалку российской нефти и ужесточении контроля за продавцами судов.

Если Мальта и Греция согласятся на замену, то европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар.

Вопрос замены потолка цен на запрет торговли обсуждался странами блока и «Большой семерки» (G7) еще в декабре 2025 года. Цель инициативы заключается в прекращении участия западных судоходных компаний, в том числе из Греции, Кипра и Мальты, в экспорте российской нефти, пояснил тогда Reuters.

В новый 20-й пакет санкций ЕС также войдут ограничения на импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платину и медь, более того, на химикаты, резину и аммиак. Новое предложение по санкциям включает в себя ограничения на экспорт на сумму более €360 млн.

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающейся военной операции России на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения и на нефтепродукты: $100 за баррель на дизельное топливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. С 1 февраля 2026-го потолок цен снизится до $44,1 за баррель российской нефти.