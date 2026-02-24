Reuters узнал, как ЕК связала санкции против российской нефти с выборами

ЕК хочет представить запрет на импорт российской нефти после выборов в Венгрии, чтобы Орбан не использовал запрет для внутриполитической борьбы, выяснил Reuters. Проект эмбарго предложат спустя три дня после выборов в республике

Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Еврокомиссия намерена 15 апреля представить юридическое обоснование о постоянном запрете импорта российской нефти в ЕС — через три дня после парламентских выборов в Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в структурах Евросоюза и проект документа.

По словам двух европейских чиновников, выбор даты связан с желанием не делать вопрос нефтяного эмбарго ключевой темой избирательной кампании в Венгрии. В стране 12 апреля пройдут парламентские выборы, на которых премьер-министр страны Виктор Орбан и его партия «Фидес» сталкиваются с наиболее серьезным вызовом за последние 16 лет, указывает Reuters.

Венгрия и Словакия, которые продолжают зависеть от поставок российской нефти, выступают против полного запрета. В то же время ЕС уже ввел санкции на морские поставки нефти из России, однако теперь намерен закрепить полный отказ от импорта на законодательном уровне. Это позволит сохранить ограничения даже в случае возможного мирного соглашения по Украине и последующей отмены санкций.

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект нового, 20-го, пакета ограничений Евросоюза против России предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Вопрос замены потолка цен на запрет торговли российской нефтью обсуждался странами блока и «Большой семерки» (G7) еще в декабре 2025 года. Однако Италия, Венгрия, Греция, Мальта выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие в его стране парламентские выборы январе этого года. По словам политика, Киев стремится добиться смены венгерского правительства.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. По результатам опросов, результаты которых были обнародованы в январе, на выборах лидерство должна показать оппозиционная партия «Тиса» — за нее готовы проголосовать 40% избирателей. Правящий альянс «Фидес-КДНП», бессменно находящийся у власти с 2010 года, поддерживают 33% респондентов. Еще 4% готовы отдать голоса за ультраправую партию «Наша родина», а 19% избирателей не определились с выбором. Кандидатуру премьера Венгрии предлагает президент страны (обычно это лидер победившей партии или коалиции, Орбан представляет «Фидес»), затем парламент проводит голосование.