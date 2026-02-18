 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В ЕК допустили запрет на морские поставки нефти России без поддержки G7

Сюжет
Война санкций
Фон дер Ляйен дала понять, что запрет морских услуг, связанных с поставками нефти, будет принят после поддержки G7, но еврокомиссар Домбровскис заявил, что это не обязательное условие. Санкции невыгодны самому ЕС, отмечала Москва
BRENT BRENT $67,56 +0,24%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Евросоюз может ввести полный запрет морских услуг, связанных с поставками российской нефти, даже если такой шаг не поддержат страны G7, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, поддержка G7, куда входят в том числе США, Япония, Великобритания и Канада, «не является обязательным условием». «Чем большей согласованности мы сможем достичь, в том числе на уровне G7, тем лучше. Мы не будем уклоняться и от принятия мер на уровне ЕС, если более широкое соглашение не будет достигнуто», — заявил он (цитата по Euractiv).

Эти слова стали неожиданностью для некоторых европейских дипломатов, отмечает издание. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее дала понять, что ЕС примет полный запрет только после того, как будет принято решение на уровне G7. При этом министр финансов Швеции Элизабет Свантессон поддежала Домбровскиса.

Bloomberg узнал о разногласиях в ЕС из-за новых санкций против России
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Инициатива — ключевой пакет 20-го пакета санкций против России, который ЕС рассчитывает утвердить до 24 февраля, четвертой годовщины начала полномасштабного российско-украинского конфликта. Она призвана заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.

Против выступают Мальта и Греция, они настаивают, чтобы решение принималось только при участии США и других стран «Группы семи». В противном случае, по мнению дипломатов, меры могут усилить позиции Китая и Индии на рынке судоходства и помочь «теневому флоту» обходить ограничения.

Послы стран ЕС в течение недели продолжат обсуждать новый пакет санкций, который также включает ограничения на импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платину и медь.

Россия в ответ на полоток цен запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовому лимиту. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года. Вице-премьер Александр Новак говорил, что ценовые потолки невыгодны самому Евросоюзу и не влияют на объемы поставок российского сырья.

Теги
Наталия Анисимова
Еврокомиссия нефть экспорт нефти российская нефть теневой флот Евросоюз санкции
