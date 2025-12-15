Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены. Указ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 15 декабря 2025 года.

Глава государства впервые подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» три года назад, в декабре 2022-го.

Согласно документу, запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Материал дополняется