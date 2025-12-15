 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен

Путин продлил до 30 июня запрет поставлять российскую нефть по потолку цен
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены. Указ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 15 декабря 2025 года.

Глава государства впервые подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» три года назад, в декабре 2022-го.

Согласно документу, запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Материал дополняется

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин нефтепродукты потолок цен на нефть

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:45 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:45
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24