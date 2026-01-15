 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Сюжет
Война санкций
ЕС в 2022 году ввел предельную цену на российскую нефть, в минувшем сентябре она снизилась с $60 до $47,6 за баррель. С февраля лимит составит $44,1. Власти России в ответ запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель, следует из решения Совета ЕС.

В конце 2022 года был введен лимит $60, а в начале осени 2025 года его понизили до $47,6. Он будет действовать до 31 января.

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен
Политика
Владимир Путин

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года. По словам вице-премьера Александра Новака, ценовые потолки невыгодны самому Евросоюзу и не влияют на объемы поставок российского сырья: «Я могу исходить из того, что, когда был установлен потолок $60, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять».

В декабре Reuters сообщил, что G7 и Европейский союз обсуждают идею о замене потолка цен полным запретом на предоставление услуг по перевозке российский нефти морским путем. До этого в ЕС рассматривали инициативу, которая предполагает автоматический пересмотр ценового лимита раз в три месяца, в зависимости от рыночной стоимости нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
потолок цен на нефть Евросоюз Еврокомиссия санкции
Материалы по теме
Трамп заявил, что Индия сократила закупки российской нефти
Политика
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Политика
Вучич назвал ожидаемые сроки продажи российской доли в NIS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Что губит M&A-сделки: критические ошибки при покупке бизнесаПодписка на РБК, 08:44
NBC узнал, что Трампу не смогли гарантировать падение режима в Иране Политика, 08:44
Посольство США призвало американцев не посещать авиабазу в Катаре Политика, 08:37
Игрок или контрабандист. Чем известен герой Шаламе в «Марти Великолепный» Спорт, 08:36
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Если вы не пережили серьезный провал, то не готовы руководитьПодписка на РБК, 08:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Герасимов отчитался о результатах наступления российской армии в январе Политика, 08:01
Поставщики сообщили о срыве госзакупок серверов и ноутбуковПодписка на РБК, 08:01
Apple покажет iPhone 17e уже в феврале. 5 главных изменений Life, 08:00
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть Бизнес, 07:45
Президент Колумбии назвал дату встречи с Трампом в Вашингтоне Политика, 07:43
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты Политика, 07:42
Пенсионный коэффициент: как рассчитывается и как влияет на пенсию Инвестиции, 07:41