ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

ЕС в 2022 году ввел предельную цену на российскую нефть, в минувшем сентябре она снизилась с $60 до $47,6 за баррель. С февраля лимит составит $44,1. Власти России в ответ запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Фото: Norlys Perez / Reuters

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель, следует из решения Совета ЕС.

В конце 2022 года был введен лимит $60, а в начале осени 2025 года его понизили до $47,6. Он будет действовать до 31 января.

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года. По словам вице-премьера Александра Новака, ценовые потолки невыгодны самому Евросоюзу и не влияют на объемы поставок российского сырья: «Я могу исходить из того, что, когда был установлен потолок $60, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять».

В декабре Reuters сообщил, что G7 и Европейский союз обсуждают идею о замене потолка цен полным запретом на предоставление услуг по перевозке российский нефти морским путем. До этого в ЕС рассматривали инициативу, которая предполагает автоматический пересмотр ценового лимита раз в три месяца, в зависимости от рыночной стоимости нефти.