Bild: в ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

Немецкие чиновники в 2018 году опубликовали документ о строительстве «Северного потока-2», где была секретная информация о действиях подлодок НАТО. Виновникам утечки грозит до пяти лет тюрьмы

Штральзунд (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

При строительстве газопровода «Северный поток-2» произошло раскрытие гостайны сотрудниками горного ведомства города Штральзунд. Они обнародовали данные о районах действий подводных лодок НАТО, расследование этого вопроса начала федеральная прокуратура ФРГ, сообщает Bild.

Штральзунд находится на севере Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, недалеко от берега Балтийского моря. Его горное ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода и обязалось при этом не разглашать какую-либо секретную информацию.

Однако в 2018 году чиновники, как пишет Bild, опубликовали в интернете постановление о строительстве Nord Stream 2, которое содержало данные о районах действия подлодок НАТО и количестве оружия на них. При этом сведения имели пометку «секретная информация — строго для служебного пользования».

Тем, кто ответственен за утечку, грозит до пяти лет тюрьмы, отмечает Bild.

Укладка Nord Stream 2 началась в 2018 году, работы по строительству завершились в 2021-м. Газопровод длиной более 1,2 тыс. км начинается в российской Усть-Луге (Ленинградская область) и через Балтийское море идет в немецкий Грайфсвальд — город примерно в 30 км к юго-востоку от Штральзунда. Почти параллельно пролегает «Северный поток-1» (он начинается в Выборге). Суммарная мощность обоих газопроводов — 110 млрд куб. м газа в год.

В сентябре 2022-го на «Северных потоках» произошла диверсия, в результате чего газопроводы оказались разрушены. В Германии, Дании и Польше ведутся расследования случившегося, недавно свое расследование прекратила Швеция.

Одна из версий — что взрыв организовала группа украинцев, которая на арендованной яхте «Андромеда» перевезла взрывчатку к месту диверсии. Немецкие следователи обнаружили на ней следы взрывчатки.

Президент Владимир Путин говорил, что этот вариант является «чушью», так как для такой атаки нужны были специалисты, «поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

В феврале глава государства в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил о причастности к подрыву США. Вашингтон отрицал, что имеет отношение к диверсии. Российское Минобороны заявляло о причастности к атаке Британии, но Лондон отвергал эти обвинения.

Путин также говорил, что Россия готова продолжить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке Nord Stream 2, но Германия не идет на это.



