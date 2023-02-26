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Глава ЦРУ заявил об успешных действиях ВСУ с помощью разведданных США

Глава ЦРУ Бернс заявил об успешных действиях ВСУ с помощью разведданных США
Украина располагала хорошими данными разведки о начале военной операции России, но информация от США помогла Зеленскому понять степень угрозы, рассказал Бернс. Он отметил влияние разведки США на успехи украинской армии

США передают Украине разведывательные данные на протяжении всего конфликта с Россией, это помогло украинской армии обороняться «с таким мужеством и упорством», заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS.

Бернс напомнил, что по просьбе президента США Джо Байдена посетил Киев незадолго до начала боев, рассказав, что российские войска намерены выдвинуться с территории Белоруссии в сторону украинской столицы. Глава ЦРУ счел, что Зеленский тогда понял, «что поставлено на карту и с чем он столкнулся», а украинская разведка также располагала «хорошими разведданными о том, что должно было произойти».

В конце прошлого года глава ЦРУ встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным, чтобы предупредить о риске применения ядерного оружия, Бернс во время интервью назвал встречу «довольно удручающей». «Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — рассказал он.

Глава ЦРУ также заявил об особом интересе главы КНР Си Цзиньпиня к военной операции российских войск на Украине и последовавшей реакции мирового сообщества. По его словам, нет в мире другого лидера, который бы следил за развитием событий с большим интересом. «Я думаю, во многих отношениях он был встревожен и отрезвлен тем, что он видел», — счел Бернс, предположив, что китайское руководство сейчас сомневается относительно возможности вторжения на Тайвань.

По данным The New York Times, американская разведка передавала украинским коллегам информацию, которая потом использовалась для ударов по российским позициям. При этом США не передают Украине данные о передвижении высокопоставленных российских чиновников и командующих, отметили собеседники газеты. ВСУ, возможно, используют американские разведданные для нанесения ударов из РСЗО Himars, не исключали в разведке Украины.

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Источники CNN рассказывали о передаче Вашингтоном разведданных о местонахождении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар 14 апреля. Минобороны России тогда заявило, что из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. Глава ЦРУ затем назвал утечку информации об этом обмене данными «очень рискованной, опасной».

Власти и дипломаты России критикуют военное сотрудничество Украины с США. Глава МИДа Сергей Лавров в апреле прошлого года заявил, что НАТО «по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси», а в начале этого года сказал: «Война уже почти не гибридная, а почти настоящая».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США ЦРУ Уильям Бернс разведка Украина ВСУ Китай Тайвань
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