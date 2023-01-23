Лавров заявил о превращении войны Запада с Россией в «почти настоящую»

Лавров связал превращение «гибридной войны» в «почти настоящую» с тем, что Запад поддерживает уничтожение на Украине «всего русского»

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

В контексте событий на Украине уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России, а не гибридной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, Запад поддерживает вводимые на Украине репрессивные законы в отношении русского языка (по его словам, запрещающие вести на нем образование, использование в быту и СМИ), запреты на «культурные контакты», связанные с русским языком, а также проведение «маршей неонацистов».

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Кроме того, появились новые требования в отношении негосударственных языков, например, был запрещен выпуск печатных СМИ только на русском — тираж обязательно должен дублироваться на украинском.

Лавров неоднократно называл противостояние между Россией и Западом «гибридной войной». В мае он заявил, что против Москвы развязана «тотальная гибридная война» и Россия приняла этот вызов. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Игорь Вишневецкий предупреждал, что такая гибридная война может привести к конфликту между ядерными державами.

Глава МИД России также отмечал, что НАТО, которое вооружает Украину, тем самым вступает с Россией в прокси-войну. Глава Пентагона Ллойд Остин указывал, что, хотя альянс и будет поддерживать Киев, он не собирается быть втянутым в боевые действия.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отмечал, что Европа не является стороной конфликта на Украине, несмотря на оказание Киеву военной поддержки.