Глава ЦРУ назвал опасной утечку данных об обмене разведки США с Украиной
Распространение сообщений о том, что американская разведка предоставила украинской данные о местоположении крейсера «Москва», очень опасно. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, передает Financial Times.
«Это безответственно, это очень рискованно, это опасно, когда люди слишком много говорят. Будь то утечка в частном порядке или публичное обсуждение конкретных вопросов разведки», — сказал Бернс.
При этом он указал на то, что недооценивание возможностей разведки Украины — это «большая ошибка». «Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас, и гораздо больше разведданных, чем у нас в США и среди наших союзников», — добавил он.
5 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что США передали Украины данные разведки, которые украинские военные использовали для ударов по российским позициям. При этом собеседники газеты отметили, что Вашингтон не передает Киеву информацию о перемещениях высокопоставленных чиновников военного руководства России.
На следующий день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар 14 апреля. Минобороны тогда заявило, что из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. По данным ведомства, погиб один человек, 27 пропали без вести и еще 396 были эвакуированы.
Собеседники телеканала говорили, что украинские военные заметили военный корабль в Черном море, сверились с американскими коллегами, которые подтвердили цель и отправили им точные данные о местоположении крейсера. США не знали, как именно Киев воспользуется разведданными, подчеркивали собеседники CNN.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о передаче данных разведки США о местоположении «Москвы» Украине.«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что в данном случае и сделали», — сказал он.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что разведывательные данные, которые Запад передает Украине, не помешают России достичь целей военной операции, но повлияет на ее длительность. По его словам, российские военные знают о том, что США, Великобритания и страны НАТО постоянно передают данные ВСУ.