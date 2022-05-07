Глава ЦРУ назвал опасной утечку данных об обмене разведки США с Украиной

Распространение сообщений о том, что американская разведка предоставила украинской данные о местоположении крейсера «Москва», очень опасно. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, передает Financial Times.

«Это безответственно, это очень рискованно, это опасно, когда люди слишком много говорят. Будь то утечка в частном порядке или публичное обсуждение конкретных вопросов разведки», — сказал Бернс.

При этом он указал на то, что недооценивание возможностей разведки Украины — это «большая ошибка». «Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас, и гораздо больше разведданных, чем у нас в США и среди наших союзников», — добавил он.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что США передали Украины данные разведки, которые украинские военные использовали для ударов по российским позициям. При этом собеседники газеты отметили, что Вашингтон не передает Киеву информацию о перемещениях высокопоставленных чиновников военного руководства России.

На следующий день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар 14 апреля. Минобороны тогда заявило, что из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. По данным ведомства, погиб один человек, 27 пропали без вести и еще 396 были эвакуированы.

Собеседники телеканала говорили, что украинские военные заметили военный корабль в Черном море, сверились с американскими коллегами, которые подтвердили цель и отправили им точные данные о местоположении крейсера. США не знали, как именно Киев воспользуется разведданными, подчеркивали собеседники CNN.

Читайте на РБК Pro Pro Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Инструкции Pro Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить Инструкции Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Статьи Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о передаче данных разведки США о местоположении «Москвы» Украине.«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что в данном случае и сделали», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что разведывательные данные, которые Запад передает Украине, не помешают России достичь целей военной операции, но повлияет на ее длительность. По его словам, российские военные знают о том, что США, Великобритания и страны НАТО постоянно передают данные ВСУ.