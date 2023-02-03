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Глава ЦРУ счел «критическими» следующие полгода для конфликта на Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс: следующие полгода станут критическими для конфликта на Украине
Вашингтон не считает, что Москва серьезно относится к переговорам, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. В Кремле ранее заявляли о готовности к диалогу, но указывали, что Украина к нему не готова
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс считает предстоящие полгода «критическими» для конфликта на Украине. Пересказ его выступления приводит в своем Twitter репортер CBS News Оливия Газис.

Президент России Владимир Путин, считает Бернс, все еще делает ставку на то, что у Запада наступит «политическая усталость» от событий на Украине. Вашингтон не считает, что Москва серьезно относится к переговорам, добавил он.

Глава американской разведки также упомянул свое посещение Украины в январе. По его словам, из тех 30 часов «или около того», что он там провел, шесть Бернс находился в бомбоубежищах во время двух ударов.

Материал дополняется. 

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Военная операция на Украине Уильям Бернс ЦРУ
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