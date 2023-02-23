Радиостанция в Крыму объяснила появление в эфире главы разведки Украины

В Крыму взломали две радиостанции и включили заявление главы разведки Украины Буданова

Заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова «с угрозами» прозвучало в радиоэфире в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке, сообщили в редакции «Спутник в Крыму». Местные власти это подтвердили. Вещание прервано

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В нескольких районах Крыма взломали эфир радиостанций «Спутник» и «Вера», там прозвучал украинский гимн и заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова «с угрозами», сообщили в редакции «Спутник в Крыму». Там назвали произошедшее «информационной диверсией».

Взлом подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Кулик.

Заявление Буданова, в частности, прозвучало в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке, рассказали в редакции. «При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», — добавили на радиостанции.

Вещание прервано, восстановить его в полном объеме, по словам Кулик, планируется до конца дня.

22 февраля МЧС России сообщало о хакерской атаке на ряд радиостанций в нескольких регионах России, где прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. «Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщение, в частности, прозвучало в радиоэфире в Казани, Нижнем Новгороде, Магнитогорске и Белгороде.

В конце января в эфире телеканалов Белгородской области появилось обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти региона объяснили это «несанкционированной заменой телесигнала». Аналогичный инцидент произошел в Крыму. Подобные «казусы» советник главы региона Олег Крючков объяснил тем, что еще «не все телеканалы и не все кабельные операторы, которые берут из интернета трансляцию, перешли на защищенное программное обеспечение». В то же время он сообщил, что эфирное вещание на полуострове надежно защищено.

