Радиостанция в Крыму объяснила появление в эфире главы разведки Украины
В нескольких районах Крыма взломали эфир радиостанций «Спутник» и «Вера», там прозвучал украинский гимн и заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова «с угрозами», сообщили в редакции «Спутник в Крыму». Там назвали произошедшее «информационной диверсией».
Взлом подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Кулик.
Заявление Буданова, в частности, прозвучало в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке, рассказали в редакции. «При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», — добавили на радиостанции.
Вещание прервано, восстановить его в полном объеме, по словам Кулик, планируется до конца дня.
22 февраля МЧС России сообщало о хакерской атаке на ряд радиостанций в нескольких регионах России, где прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. «Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
Сообщение, в частности, прозвучало в радиоэфире в Казани, Нижнем Новгороде, Магнитогорске и Белгороде.
В конце января в эфире телеканалов Белгородской области появилось обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти региона объяснили это «несанкционированной заменой телесигнала». Аналогичный инцидент произошел в Крыму. Подобные «казусы» советник главы региона Олег Крючков объяснил тем, что еще «не все телеканалы и не все кабельные операторы, которые берут из интернета трансляцию, перешли на защищенное программное обеспечение». В то же время он сообщил, что эфирное вещание на полуострове надежно защищено.