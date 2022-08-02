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В разведке Украины допустили консультации с США перед ударами HIMARS

ВСУ, вероятно, консультируются с Вашингтоном перед нанесением ударов из HIMARS, заявили в украинской разведке. США могут отменить применение систем, если сочтут удар по выбранной цели нежелательным, заявил представитель ведомства

Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью. Об этом заявил Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Я не могу сказать вам, ставим ли мы задачи непосредственно перед британскими и американскими спутниками, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки <...> У нас очень хорошее сотрудничество с нашими партнерами в Великобритании в этой области. У нас очень хорошие связи со всеми родственными спецслужбами», — рассказал он.

Скибицкий отметил, что ВСУ для нанесения ударов HIMARS пользуются данными, которые получены в режиме реального времени. При этом Вашингтон не занимается прямым целеполаганием для поставленных систем оружия, поскольку США не желает считаться участником конфликта, подчеркнул он.

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Фото:ZUMA / ТАСС

Около двух недель назад, в середине июля, соответствующие обвинения озвучили в российском МИДе. Военные Украины наносили удары из HIMARS «при непосредственном содействии американской стороны», заявила представитель ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что Вашингтон не только предоставлял необходимые для этого разведданные, но также «негласно откомандировал инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться».

Поставки HIMARS на Украине американские власти одобрили в начале июня, в Пентагоне затем пообещали передавать ВСУ необходимые данные для ударов и РСЗО. К концу июля Киев получил 12 систем. «Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», — отметил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он добавил тогда же, что Донбасс для Украины «не потерян».

В середине июля в пророссийской военно-гражданской администрации Каховского района сообщили об ударе ВСУ по складу с селитрой. Замглавы ВГА Катерина Губарева заявила, что украинские военные вели обстрел из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, погибли пять человек.

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Фото:Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Официальная Москвы не раз критиковала поставки вооружений на Украину западными странами. Президент Владимир Путин счел, что в этом процессе проявляется желание Запада «как можно дальше затянуть» конфликт на Украине. В Кремле при этом говорили, что поставленного Украине оружия недостаточно, чтобы помешать России достичь поставленных целей в ходе спецоперации

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США РСЗО «HIMARS» Украина разведка
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