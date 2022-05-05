NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России
Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Передаваемая Вашингтоном информация включает в себя ожидаемые передвижения российских войск, рассказали собеседники газеты.
The New York Times пишет, что украинские военные используют полученную от США информацию вместе с данными от собственной разведки. При этом США не передают Украине информацию о передвижениях высокопоставленных российских чиновников и командующих, указали источники издания.
По их словам, прежде американские власти стремились сохранить большую часть разведданных о боевых действиях в тайне от Киева, опасаясь, что это вызовет эскалацию кризиса со стороны России.
Газета указывает, что представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о предоставлении Украине разведданных, отказался уточнять детали относительно информации подобного рода. Вместе с тем он заявил, что США передают украинской стороне информацию, «которую они могут использовать для самозащиты».
Спецоперация России на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал это стремлением добиться демилитаризации и «денацификации» соседнего государства, а также желанием защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида». Они, по утверждению президента, подвергались издевательствам со стороны властей в Киеве. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила мобилизацию и ввела военное положение.
Минобороны России раскрывало данные о потерях российской стороны дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены. Безвозвратные потери Украины к 16 апреля в российском ведомстве оценили в 23 367 человек.