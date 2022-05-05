NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Передаваемая Вашингтоном информация включает в себя ожидаемые передвижения российских войск, рассказали собеседники газеты.

The New York Times пишет, что украинские военные используют полученную от США информацию вместе с данными от собственной разведки. При этом США не передают Украине информацию о передвижениях высокопоставленных российских чиновников и командующих, указали источники издания.

По их словам, прежде американские власти стремились сохранить большую часть разведданных о боевых действиях в тайне от Киева, опасаясь, что это вызовет эскалацию кризиса со стороны России.

Газета указывает, что представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о предоставлении Украине разведданных, отказался уточнять детали относительно информации подобного рода. Вместе с тем он заявил, что США передают украинской стороне информацию, «которую они могут использовать для самозащиты».

Спецоперация России на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал это стремлением добиться демилитаризации и «денацификации» соседнего государства, а также желанием защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида». Они, по утверждению президента, подвергались издевательствам со стороны властей в Киеве. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила мобилизацию и ввела военное положение.

Читайте на РБК Pro Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Инструкции Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг Статьи Pro Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Статьи Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Статьи

Минобороны России раскрывало данные о потерях российской стороны дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены. Безвозвратные потери Украины к 16 апреля в российском ведомстве оценили в 23 367 человек.