Как прошел первый день «палаточных» протестов в Ереване

Чем живет палаточный городок в центре Еревана

Очередной виток в длящемся с ноября прошлого года внутриполитическом кризисе случился утром 25 февраля, когда высшее военное руководство Армении — около 40 старших офицеров, включая начальника Генштаба Оника Гаспаряна, — выступило с заявлением, в котором призвало премьер-министра уйти в отставку. Военные впервые после окончания войны в Нагорном Карабахе так широко и открыто выступили против фактического главы государства (полномочия премьера гораздо шире президентских). Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и немедленно заявил об увольнении Гаспаряна.

В тот же день оппозиция и сторонники премьер-министра практически одновременно провели митинги в центре столицы. Противники Пашиняна прошли шествием по городу и остановились у здания Национального собрания, где прямо на проезжей части по призыву лидеров разбили палаточный городок. Их требование — созыв парламента для снятия военного положения, которое продолжает действовать в стране, несмотря на то что война закончилась. Его действие не дает оппозиции поставить в парламенте вопрос об отставке премьер-министра. По Конституции, постановление о недоверии главе правительства можно подать, только если в пользу него высказывается как минимум одна треть от общего числа депутатов и если одновременно предлагается кандидатура нового премьера.

Заночевать у Национального собрания в ночь на пятницу остались под сотню человек. Полиция оцепила район в радиусе километра и перекрыла все близлежащие автомобильные дороги. В Ереване, несмотря на близость весны, ночи еще холодные. Чтобы не замерзнуть в палатках, люди топили привезенные буржуйки, на улице развели огонь — в бочках и костровых чашах.

Среди тех, кто ночью грелся в длинной армейской палатке, — депутат парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Арман Абовян. На него остальные собравшиеся указали как на «организатора» палаточного городка. Выйдя поговорить на улицу, он рассказал, что палатки, печки и генераторы — все это организовано Движением за спасение Родины, объединившим 17 оппозиционных партий. Протестующие будут ночевать здесь, пока Пашинян не уйдет, обещал Абовян.

Днем в пятницу оппозиция провела в палаточном городке митинг — на него пришли пара тысяч человек. С возвышения перед собравшимися выступили несколько человек, включая Вазгена Манукяна — единого кандидата от оппозиции на пост главы правительства. Оппозиция предлагает, чтобы Манукян возглавил страну в переходный период до досрочных выборов — именно на таком и никаком другом варианте мирного транзита власти в Армении настаивают противники Никола Пашиняна.

«Мы должны четко понимать, что требование об уходе Пашиняна не укладывается в рамки классической политической борьбы. Это не оппозиция борется с властью, это вопрос спасения родины. То, что происходит в оккупированном турецко-азербайджанскими войсками Арцахе, то, что происходит на южных границах Армении, где фактически азербайджанские войска выходят на стратегические дороги Армении, — оно не оставляет нам никакого выбора, кроме как снести этого человека, — говорит депутат Абовян. — И да, я более чем уверен, что оккупированные территории Арцаха должны быть восстановлены (возвращены Армении. — РБК)».

Абовян уверен, что развязка близко — все может закончиться уже на выходных. «У Пашиняна нет опоры ни в одном сегменте власти, которая бы позволила ему продержаться. Духовенство требует отставки, интеллигенция, Генштаб, который фактически является высшим командованием, требует отставки президент и народ», — объясняет он свою уверенность. По мнению депутата, народ свой выбор уже сделал и он не в пользу премьера. Однако участников протестов на улицах в десятки раз меньше, чем в 2018 году, когда Пашинян на волне народных протестов пришел к власти. «Что мы считаем большим или меньшим количеством? Во время революции по одному кличу Пашиняна выходили 100–150 тыс. человек. Сегодня за него вышли четыре тысячи, из которых три тысячи — сотрудники мэрии, министерств и так далее», — отвечает Абовян на вопрос, почему оппозиция собирает так мало людей на улицах.

Как оппозиция видит развитие событий

На митинге 25 февраля, выступая перед сторонниками, Пашинян заявил, что предлагал провести досрочные выборы, но оппозиция отвергла эту идею. После выступления в пятницу у здания парламента кандидат в премьеры Манукян объяснил РБК, что оппозиция не приняла это предложение, потому что премьер отказался на время подготовки к выборам уступить власть временному правительству. «Досрочные выборы требовала как раз оппозиция. Но с условием, что премьер должен уйти. Должно создаться временное правительство. Через год пройдут выборы, а для гарантии того, что новый временный премьер-министр не будет использовать власть в пользу своей партии или себя, мы договорились, что он не будет участвовать в выборах», — объясняет он предлагаемый оппозицией механизм.

По словам Манукяна, оппозиция не может вывести на улицы столько же людей, сколько вывел Пашинян в 2018 году, из-за подавленности общества. «Тогда мы имели нормальное государство, которое было достаточно бедным по сравнению с развитыми странами, а в таких странах любой клич «вы живете бедно не потому, что есть объективные причины, а потому, что вас грабят, и мы возьмем разграбленное и раздадим» всегда вызывает волнения, — говорит Манукян. — Все бархатные революции в основе имеют или вопрос свободы, или вопрос равенства, или вопрос коррупции. А теперь смотрите — все находятся в депрессии, в шоке, мы проиграли войну, мы потеряли тысячи людей, потеряли территории, до сих пор еще не вернулись наши пленные, до сих пор тысячи без вести пропавших. В такой атмосфере организовать то, что было при здоровом обществе, очень трудно».

Оппозиция не хочет, чтобы Пашинян ушел в результате уличной революции, а будет добиваться конституционной передачи власти, говорит член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, регулярный участник оппозиционных акций. Так он объясняет, почему перед противниками премьера не стоит задача вывести на улицы как можно больше людей. «На улице ничего решаться не будет», — уверенно говорит он и добавляет, что люди разочарованы итогами бархатной революции 2018 года и не хотят повторения ее результатов. На том, что решить все должен народ, настаивает Пашинян. Он повторил это и на митинге 25 февраля.

Среди собеседников РБК были и те, кто не исключает, что военные в итоге вмешаются в ситуацию более активно, хотя пока глава Генштаба Гаспарян не делал никаких дополнительных заявлений о будущей стратегии.

Один из представителей оппозиции сказал РБК, что для него вариант реального военного переворота, в случае если Гаспаряна все-таки отправят в отставку, приемлем. Он уверен, что хунты не будет — военные сразу после захвата передадут власть, например, Вазгену Манукяну, сказал собеседник РБК, подчеркнув, что это его личное мнение, а не мнение объединенной оппозиции.

Такие же настроения распространены и в толпе противников Пашиняна из простых граждан. «Это крайняя мера, но если сегодня армия и народ вместе, то народ должен полностью поддерживать армию (в том числе если та попробует силой свергнуть Пашиняна. — РБК), — говорит 57-летний Арам Григорян. — 40 генералов подписали [заявление] и требуют отставки Никола Пашиняна, которого большинство народа считает предателем. Наша армия не проиграла войну, наши генералы не проиграли войну, проиграло войну руководство Армении». «Если будет военный переворот, то я согласен с этим. Потому что больше терпеть нельзя — мы потеряли Арцах, сейчас теряем Сюник, а завтра будем терять Ереван», — описывает он свою позицию.

В Сюникской области продолжаются акции протеста из-за недовольства местного населения тем, как проходит демаркация границы с Азербайджаном.