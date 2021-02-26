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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Варданян описал два сценария развития Армении после протестов

Один из них предусматривает масштабный отток населения. По словам Варданяна, из 3 млн жителей 200 тыс. собираются покинуть Армению уже в этом году, а еще 200–300 тыс. думают об этом
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян в интервью телеканалу РБК заявил, что видит два сценария развития Армении после нынешнего политического кризиса, который сопровождается противостоянием премьера Никола Пашиняна и армейского руководства.

Варданян выразил надежду, что конфликт главы правительства и его оппонентов не приведет к жертвам. Он также высказал мнение, что сейчас жителям Армении приходится выбирать среди политиков тех, которые вызывают у них наименьшее отторжение.

«Это очень опасный момент, когда ты выбираешь не по позитивной повестке, а потому что лишь бы не было того или другого. Я сейчас не хочу давать оценку, потому что это внутренние дела Армении — выбирать себе лидеров. Но вопрос в том, что альтернатива должна быть такая, которую люди должны почувствовать и увидеть, что есть не только одни и другие», — сказал Варданян.

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По словам бизнесмена, в Армении все время говорят про прошлое, но не обсуждают будущее страны. «Есть вариант, что мы можем стать очень тихим, не очень таким активным местом, где останется 1,5–2 млн человек, куда будут присылать те же самые $2 млрд помощи (от армянской диаспоры за границей. — РБК). Люди будут жить лучше, потому что на меньшее количество людей будет приходить больше денег, потому что больше людей уехали. Это будет такая, я сказал бы, страна, похожая на Абхазию», — предположил Варданян.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

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Бизнесмен назвал такой сценарий «абсолютно реалистичным», поскольку, по его данным, 200 тыс. человек намерены покинуть Армению уже в этом году, а еще 200–300 тыс. думают об этом. Население республики сейчас составляет чуть меньше 3 млн человек. «Эти люди голосуют ногами. Они не верят, что они сами или их дети добьются в этой стране успеха», — считает он.

По словам Варданяна, при таком сценарии в стране останутся пассивные люди. Они будут плохо жить, но в целом будут всем довольны. «К этому (приходящим из-за границы деньгам. — РБК) привыкаешь. Это как наркотик. Как вмененный доход, только здесь не государство тебе выдает, а твои родственники», — отметил он.

При этом, по мнению Варданяна, все еще возможен другой сценарий, при котором Армения станет уникальным успешным примером взаимодействия государства и общества. Однако в этом случае, как считает бизнесмен, необходимо более активное участие диаспоры в жизни страны. «Не просто из Москвы, из Питера, из Парижа или из Лос-Анджелеса критиковать и говорить, как здесь плохо. Или послать небольшую сумму денег и чувствовать, что их совесть чиста. Готовы ли они встать, приехать? Причем приехать не на должности министров, а приехать в деревню», — задался вопросом Варданян.

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«Мы говорим про сотни тысяч человек. Мы не говорим про несколько десятков топ-менеджеров, которые приедут в Армению и сделают из нее райский уголок. Это изменение всей модели того, что, «ребят, мы здесь сами разберемся, а вы к нам иногда приезжайте, смотрите на гору Арарат, плачьте, кушайте шашлык и уезжайте обратно», — уверен он.

Ситуация в Армении обострилась накануне утром, когда Генштаб Армении обратился к премьер-министру Николу Пашиняну с призывом покинуть пост. Военных поддержала в том числе и оппозиция, призвавшая сплотиться вокруг армии.

В свою очередь, сам Пашинян назвал случившееся попыткой военного переворота и объявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Отменить увольнение Гаспаряна по закону может президент страны Армен Саркисян. В его офисе днем 26 февраля заявили, что пока решение на эту тему не принято, хотя ранее ряд СМИ сообщили, что президент отправил ходатайство Пашиняна обратно в правительство.

Поводом для противостояния между премьером и военными стал спор вокруг ракетных комплексов «Искандер». Пашинян в одном из интервью заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе ракеты российского комплекса «не взрывались или взрывались лишь на 10%». Несерьезным это заявление назвал замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, которого сразу после этого Пашинян отправил в отставку.

Автор
Илья Доронов, Артем Филипенок
Армения Никол Пашинян Рубен Варданян
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