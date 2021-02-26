Госдеп попросил военных Армении не вмешиваться во внутреннюю политику

США призывают все стороны конфликта в Армении воздержаться от насилия и решить разногласия мирным путем. Об этом на брифинге заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

«Мы напоминаем всем партиям об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — указал он.

Прайс указал, что США просят конфликтующих проявить сдержанность и разрешить противоречия мирным и законным путем, уважая демократические принципы.

Политический кризис в Армении обострился из-за спора об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», находящихся на вооружении у Армении.