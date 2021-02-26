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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Госдеп попросил военных Армении не вмешиваться во внутреннюю политику

США призывают все стороны конфликта в Армении воздержаться от насилия и решить разногласия мирным путем. Об этом на брифинге заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

«Мы напоминаем всем партиям об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — указал он.

Политический кризис в Армении. Главное
Политика
Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Прайс указал, что США просят конфликтующих проявить сдержанность и разрешить противоречия мирным и законным путем, уважая демократические принципы.

Политический кризис в Армении обострился из-за спора об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», находящихся на вооружении у Армении.

Спор об «Искандерах»

Руководство вооруженных сил и политическое руководство Армении разошлись в оценке эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», находящихся на вооружении у Армении и используемых для подавления систем ПВО и ПРО, а также уничтожения других наземных объектов. Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что власти страны могли бы использовать российские комплексы на четвертый день войны в Нагорном Карабахе, но не стали этого делать. Никол Пашинян в ответ сказал, что Армения применила «Искандеры», но ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Издание Yerevan.Today 24 февраля попросило замначальника Генштаба Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьера. Журналисты утверждают, что тот «долго смеялся», после чего сказал: «Конечно, невозможно... Как? ... «Искандер»? ... Один выстрел? ... На 10%? .. Извините, но это несерьезно». В тот же день по представлению премьер-министра генерал был уволен.

Генштаб Армении выступил против премьера Пашиняна
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Никол Пашинян (в центре) во время выступления на акции своих сторонников на площади у Дома правительства Армении

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В результате руководство Вооруженных сил Армении призвало Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и сообщил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент страны Армен Саркисян, который должен подписать соответствующий указ, пока этого не сделал.

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