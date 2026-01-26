 Перейти к основному контенту
Политика
0

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов и отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Об этом она заявила в обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, передает Ultimas Noticias.

«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — сказала она, подчеркнув, что единственный способ защитить суверенитет страны — национальное единство.

Родригес отметила, что разногласия с США будут решаться с помощью «боливарианской дипломатии». «Мы не боимся, потому что если что-то и должно объединять нас как народ, так это обеспечение мира и спокойствия на родине», — добавила она.

Захват ее предшественника Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес американскими военными в ходе операции 3 января Родригес назвала «беспрецедентной агрессией». «Страна столкнулась с самым мрачным, что может быть у человека, — это война против благородного народа в совершенно неравных условиях», — заявила венесуэльский лидер, добавив, что никогда не думала, что «столица Южной Америки подвергнется военному нападению со стороны внешней силы».

Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее
Политика
Фото:Enea Lebrun / Reuters

Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Мадуро. Хотя до этого она отвергала, что Венесуэла станет чьей-либо колонией, и требовала освобождения Мадуро, затем Родригес стала сотрудничать с США. В частности, она начала выполнять требование об освобождении политзаключенных. По словам Родригес, к 23 января на свободу вышли 626 заключенных по политическим мотивам. Правозащитники называют меньшую цифру — 229. По их подсчетам, 25 января отпустили 104 человека.

По данным Bloomberg, Трамп одобрил кандидатуру Родригес на должность временного лидера Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора. 

Politico писало, что США ожидают от нее ряда «проамериканских шагов», в частности мер по пресечению наркотрафика, высылки из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекращения поставок нефти противникам США. Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон надеется, что Родригес посодействует проведению свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.

Материал дополняется.

Полина Мартынова
Делси Родригес
Делси Родригес
Делси Родригес
вице-президент Венесуэлы, и.о. президента Венесуэлы
18 мая 1969 года
