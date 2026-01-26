Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов и отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Об этом она заявила в обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, передает Ultimas Noticias.

«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — сказала она, подчеркнув, что единственный способ защитить суверенитет страны — национальное единство.

Родригес отметила, что разногласия с США будут решаться с помощью «боливарианской дипломатии». «Мы не боимся, потому что если что-то и должно объединять нас как народ, так это обеспечение мира и спокойствия на родине», — добавила она.

Захват ее предшественника Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес американскими военными в ходе операции 3 января Родригес назвала «беспрецедентной агрессией». «Страна столкнулась с самым мрачным, что может быть у человека, — это война против благородного народа в совершенно неравных условиях», — заявила венесуэльский лидер, добавив, что никогда не думала, что «столица Южной Америки подвергнется военному нападению со стороны внешней силы».

Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Мадуро. Хотя до этого она отвергала, что Венесуэла станет чьей-либо колонией, и требовала освобождения Мадуро, затем Родригес стала сотрудничать с США. В частности, она начала выполнять требование об освобождении политзаключенных. По словам Родригес, к 23 января на свободу вышли 626 заключенных по политическим мотивам. Правозащитники называют меньшую цифру — 229. По их подсчетам, 25 января отпустили 104 человека.

По данным Bloomberg, Трамп одобрил кандидатуру Родригес на должность временного лидера Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора.

Politico писало, что США ожидают от нее ряда «проамериканских шагов», в частности мер по пресечению наркотрафика, высылки из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекращения поставок нефти противникам США. Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон надеется, что Родригес посодействует проведению свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.

Материал дополняется.