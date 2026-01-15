 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

США продали первую партию венесуэльской нефти за $500 млн

Сюжет
Захват Мадуро
Минэнерго США прикладывает усилия для продажи 50 млн баррелей венесуэльской нефти, которая осталась невостребованной после начала блокады танкеров у берегов республики. Первая партия продана, ожидаются новые, сообщили в Белом доме
BRENT BRENT $64,3 +0,14%
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США завершили продажу первой партии венесуэльской нефти общей стоимостью $500 млн, передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, новые сделки ожидаются в ближайшие дни и недели.

Как отмечают источники The New York Times, министерство энергетики США координирует усилия по продаже в общей сложности 50 млн баррелей венесуэльской нефти, оставшейся невостребованной после того, как Вашингтон в декабре ввел блокаду всех подсанкционных танкеров у берегов республики.

«Первая продажа уже состоялась, и продажи будут продолжаться неограниченно долго», — сообщил изданию представитель министерства.

Голос Вэнса отклонил резолюцию о запрете военных действий в Венесуэле
Политика
Джей Ди Вэнс

После нападения США на Венесуэлу, захвата и вывоза президента Николаса Мадура в Штаты американский лидер Дональд Трамп дал понять, что планирует использовать огромные запасы венесуэльской нефти. Он также сообщил, что американские нефтяные компании инвестируют не менее $100 млрд в восстановление энергетического сектора республики.

Представители отрасли отнеслись скептически к инициативе. «Инвестиции в это предприятие нецелесообразны», — заявил генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс. Он указывал, что необходимо прояснить правовые и коммерческие рамки для того, чтобы понять, какая прибыль может быть получена от подобных вложений.

По словам источников CNN, администрации Трампа нужно убедить нефтяные компании, что США смогут обеспечить им безопасную работу в Венесуэле. Белый дом рассматривает вариант с привлечением частных военных компаний для охраны нефтяных и энергетических активов в республике, говорят собеседники телеканала. Хотя Трамп не исключает использования для этих целей армии, но, говорят источники, он опасается возникновения проблем у Вашингтона из-за длительного развертывания войск.

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
продажа нефти Дональд Трамп США Венесуэла
