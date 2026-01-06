Politico назвало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес предпринять ряд «проамериканских шагов», от которых отказался Николас Мадуро, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В Вашингтоне ждут, что Родригес как минимум:

примет меры по пресечению наркотрафика;

вышлет из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов»;

прекратит поставки нефти противникам США.

Кроме того, американские чиновники рассчитывают, что Родригес посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку, пишет Politico. Конкретных сроков Соединенные Штаты пока не ставят, Трамп ранее заявил, что провести голосование в Венесуэле невозможно, пока там «не наведут порядок».

По словам источника Politico, близкого к команде Трампа, США также могут попросить Венесуэлу освободить заключенных американцев. Собеседники отметили, что не знают о требованиях Вашинтона к Каракасу отпустить на свободу также венесуэльских политических заключенных.

Родригес — давняя сторонница Мадуро и приверженка социалистических взглядов, тем не менее, в США уверены, что она исполнит требования Вашингтона. Трамп прежде пригрозил временному президенту, что она заплатит «высокую цену», если откажется сотрудничать. Как пишет газета, США могут предложить чиновнице не только «кнут», то есть военные меры, но и «пряник» — снятие санкций и доступ к ее замороженным активам в Катаре и Турции.

«У США есть огромное влияние на Родригес и других. Мы доказали, что можем задерживать людей в центре Каракаса», — заявил Эллиот Абрамс, занимавший пост специального представителя по Венесуэле в первой администрации Трампа. Абрамс имеет в виду Мадуро и его жену Силию Флорес, которых американские военные вывезли из страны. 5 января супруги предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в "наркотерроризме" и хранении оружия. Они отвергают обвинения, Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы.