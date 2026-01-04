Верховный суд Венесуэлы назначил и.о. президента
Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента, пишет латиноамериканский телеканал Telesur.
Мера отвечает на исключительную ситуацию, вызванную иностранной военной агрессией, — назначение Родригес обеспечивает институциональную стабильность и подтверждает суверенитет Венесуэлы перед лицом попыток внешней дестабилизации, говорится в материале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах