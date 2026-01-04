 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Верховный суд Венесуэлы назначил и.о. президента

Telesur: исполняющей обязанности президента назначена вице-президент Родригес
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента, пишет латиноамериканский телеканал Telesur.

Мера отвечает на исключительную ситуацию, вызванную иностранной военной агрессией, — назначение Родригес обеспечивает институциональную стабильность и подтверждает суверенитет Венесуэлы перед лицом попыток внешней дестабилизации, говорится в материале.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Венесуэла Верховный суд Делси Родригес
