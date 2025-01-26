Собянин пошутил о пропаже снега в Москве после переезда «Газпрома»

Миллер спросил у Собянина, куда в Москве пропал снег. «Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. <...> Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил ему мэр Москвы

Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии по случаю 270-летия Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова пошутил, что снег из российской столицы «Газпром» увез в Санкт-Петербург, когда перенес штаб-квартиру. Видеозапись его разговора с главой госкорпорации Алексеем Миллером показал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Где снег? Ну где снег?» — спросил Собянина Миллер

«Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. <...> Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил ему мэр Москвы.

Он также в шутку добавил, что предупреждал главу «Газпрома» о «проблемах», а тот не верил.

Синоптики прогнозировали теплую зиму в Москве в сезоне с 2024 на 2025 год. Климатически она пришла в город позже обычного срока, а в январе, который, как ожидается, станет одним из самых теплых с XIX века, было побито несколько температурных рекордов. Метеорологи обещали москвичам и морозы, однако в целом температура была теплее климатической нормы.

Высота снежного покрова в Москве в отдельные дни была даже выше нормы: так, по информации центра «Фобос», 9 декабря она достигала 14 см против обычных 9 см. При этом размер сугробов сильно варьировался в зависимости от района.

Впоследствии снег в Москве начал таять: к 10 января высота снежного покрова в столице снизилась до 4 см, что составляло 16% от месячной нормы. В последний раз так мало снега было только 10 января 2020 года, говорил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Теплая погода этой зимой наблюдалась и в других регионах России.

На Петербург в декабре и январе обрушились сильные снегопады, из-за этого несколько раз закрывали городской аэропорт Пулково.

«Газпром» перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Санкт-Петербург в августе 2021 года. Она находится в Лахта-центре в Приморском районе города.