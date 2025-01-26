 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Собянин пошутил о пропаже снега в Москве после переезда «Газпрома»

Миллер спросил у Собянина, куда в Москве пропал снег. «Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. <...> Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил ему мэр Москвы
«Газпром» GAZP ₽138,43 +0,43% Купить
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии по случаю 270-летия Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова пошутил, что снег из российской столицы «Газпром» увез в Санкт-Петербург, когда перенес штаб-квартиру. Видеозапись его разговора с главой госкорпорации Алексеем Миллером показал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Где снег? Ну где снег?» — спросил Собянина Миллер

«Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. <...> Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил ему мэр Москвы.

Он также в шутку добавил, что предупреждал главу «Газпрома» о «проблемах», а тот не верил.

Синоптики прогнозировали теплую зиму в Москве в сезоне с 2024 на 2025 год. Климатически она пришла в город позже обычного срока, а в январе, который, как ожидается, станет одним из самых теплых с XIX века, было побито несколько температурных рекордов. Метеорологи обещали москвичам и морозы, однако в целом температура была теплее климатической нормы.

Прошедший год стал самым теплым в Москве за 245 лет
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Высота снежного покрова в Москве в отдельные дни была даже выше нормы: так, по информации центра «Фобос», 9 декабря она достигала 14 см против обычных 9 см. При этом размер сугробов сильно варьировался в зависимости от района.

Впоследствии снег в Москве начал таять: к 10 января высота снежного покрова в столице снизилась до 4 см, что составляло 16% от месячной нормы. В последний раз так мало снега было только 10 января 2020 года, говорил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Теплая погода этой зимой наблюдалась и в других регионах России.

На Петербург в декабре и январе обрушились сильные снегопады, из-за этого несколько раз закрывали городской аэропорт Пулково.

«Газпром» перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Санкт-Петербург в августе 2021 года. Она находится в Лахта-центре в Приморском районе города.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Алексей Миллер Газпром
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Аэропорт Пулково снова закрыли из-за сильного снегопада
Общество
Шесть снегоходов с людьми провалились под лед в Карелии
Общество
Синоптики пообещали теплую погоду и снег с дождем в Москве 2 января
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Берн заявил о готовности провести подготовительные переговоры по УкраинеПолитика, 20:31
Экзитпол показал 87,6% у Лукашенко на выборах президента БелоруссииПолитика, 20:29
В Белоруссии завершились президентские выборыПолитика, 20:24
Украинский кинопродюсер Притула погиб в зоне боевых действийПолитика, 20:15
Собянин пошутил о пропаже снега в Москве после переезда «Газпрома»Политика, 20:07
Над Крымом и Белгородской областью сбили семь беспилотниковПолитика, 20:02
Суд Дании отказался выдать Украине россиянина, обвиняемого в шпионажеПолитика, 19:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018Спорт, 19:54
В Краснодаре пожилого мужчину избили и ограбили в лифтеОбщество, 19:44
В Германии показали проект нового спецкорабля для патрулирования БалтикиПолитика, 19:41
WP сообщила о незаконном повышении цен на аренду жилья в Лос-АнджелесеБизнес, 19:35
В Подмосковье задержали мигранта, подозреваемого в истязании дочериОбщество, 19:20
«Нефтехимик» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу»Спорт, 19:15
США сообщили об освобожденной Белоруссией американкеПолитика, 18:58