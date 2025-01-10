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Вильфанд назвал причины теплой зимы в России

Вильфанд назвал атлантические циклоны причиной теплой зимы в России
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Январь 2025 года в России стал аномально теплым и до второй декады месяца сильного похолодания ждать не стоит. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С начала января в России наблюдается аномальная теплая погода. В Москве температура на 6–9 градусов выше нормы, что соответствует периоду конца марта — начала апреля. Такой температурный фон, по словам Вильфанда, объясняется поступлением теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки. В частности, для всей Европейской России температура превышает норму на 8–10 градусов, что ставит рекорды для этого времени года.

Метеоролог отметил, что подобные аномалии случаются не только в Москве, но и в других регионах, включая Пермь, где температура в начале января также оказалась на рекордном уровне, превысив норму на 9–10 градусов, чего не было уже более 100 лет.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Мнение коллеги разделяет и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, который отметил, что эта зима практически не будет соответствовать привычным стандартам. По его словам, в ближайшие недели погода в России будет аномально теплой, а средняя температура в Москве и других регионах — значительно выше нормы, что указывает на отсутствие серьезных морозов. По прогнозам специалиста, зима в этом сезоне ожидается значительно теплее нормы. Тишковец также предупредил, что весна 2025 года может наступить раньше срока, а снег в Москве растаять уже в начале апреля.

Ранее Вильфанд назвал регионы России, где январь будет непривычно теплым. Так, температура воздуха в европейской части, на Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае будет выше нормы. В то же время на Дальнем Востоке и в Азии установится более холодная, зимняя погода из-за формирования антициклона.

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Гидрометцентр Погода Роман Вильфанд Евгений Тишковец
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