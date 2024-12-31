Прошедший год стал самым теплым в Москве за 245 лет
Минувший 2024 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила пресс-служба Московского государственного университета (МГУ) со ссылкой на Метеорологическую обсерваторию при вузе.
Только два месяца — январь и май — оказались холодными, остальные десять были значительно теплее обычного, подсчитали метеорологи. Особенно теплым оказался сентябрь: среднемесячная температура составила плюс 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше климатической нормы, характерной для этого месяца.
В течение 2024 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, были обновлены восемь рекордов максимальной температуры для отдельных дней: 29 февраля, с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября.
Наибольшая температура воздуха в 2024 году, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, была зарегистрирована в Москве 4 июля — она составила плюс 33,1 градуса. Наоборот, наименьшая температура — минус 24,9 градуса — была отмечена 4 января.
Сентябрь установил рекорд по теплу за всю историю метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд наибольшей среднемесячной температуры в сентябре для Москвы (плюс 17 градусов) был установлен в 1847 году — таким образом, он держался почти 180 лет.
Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко объяснил высокие температуры в сентябре в том числе тем, что средняя полоса России исключительно долго, вплоть до последних дней сентября, находилась под влиянием долгоживущих стационарных антициклонов.
К 30 декабря с начала года в Москве выпал 731 мм осадков. Это очень близко к климатической норме, характерной для российской столицы (724 мм). Аномально сухими месяцами выдались март и сентябрь (7 и 10 мм осадков соответственно), а аномально дождливым — июнь (167 мм).
Зима 2023–2024 годов оказалась на редкость снежной: высота снежного покрова в Москве 19 февраля достигла 70 см, что повторяет рекорд 1985 года для этого дня. Абсолютный рекорд для Москвы за всю историю наблюдений — 77 см.
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