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Январь в Москве станет одним из самых теплых с XIX века

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Январь 2025 года, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых в Москве с 1879 года. Об этом рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночь с понедельника на вторник, 14 января, будет самой холодной на наступившей неделе: температура воздуха опустится до минус пяти — минус восьми градусов. А дальше москвичей снова ждет оттепель, рассказала синоптик. «По данным долгосрочных прогнозов, на морозную погоду можно рассчитывать лишь в начале последней декады месяца. Но даже при вторжении арктического воздуха средняя месячная температура воздуха в Москве будет выше нормы не менее чем на четыре градуса. И январь 2025 года войдет в число пяти самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений. На метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) они ведутся с 1879 года», — пояснила Позднякова.

По ее словам, аномальное тепло может сохраниться в столице до конца апреля. «По характеру текущая погода в столичном регионе больше похожа на мартовскую. Модели сезонных прогнозов по годам на ближайший февраль и весну оптимистичны. Практически все они указывают, что положительная аномалия температуры воздуха в столичном регионе сохранится до апреля включительно. По разным расчетам, в феврале положительная аномалия может достигать плюс четырех градусов, в марте и апреле она предполагается в пределах от плюс одного до плюс 2,5 градуса. И осадки в указанные месяцы прогнозируются в пределах нормы», — рассказала эксперт.

При этом в мае москвичей может ждать температура «около или чуть ниже нормы». А что касается осадков в мае, то большинство моделей предполагают их дефицит, рассказала Позднякова.

Она напомнила, что похожие положительные аномалии температуры отмечались в московском регионе в первые месяцы 2020 года, однако поздней весной погода была холодной и дождливой.

До конца недели москвичей ждет увеличение толщины снежного покрова и гололедица, однако уже через несколько дней придет новая волна потепления, рассказал агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погода не позволит в день Крещения, 19 января, выходить на лед и вырубать крещенские купели на естественных водоемах: это крайне опасно, подчеркнул начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, сотрудники МЧС подготовят специальные настилы для желающих искупаться в ледяной воде.

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