Москвичам предсказали морозы после оттепели

Вильфанд: в Москве похолодает до морозов после оттепели

Фото: Владислав Шатило / РБК

После теплой погоды в Москве во вторник температура понизится на 10 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше минус 3, сообщил «Интерфаксу» Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

«Сегодня погода теплая, температура днем плюс 2–4, что на 8 градусов выше нормы, и это больше похоже на апрель. Но погода непредсказуема, и завтра мы увидим совсем другую картину», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник вечером в столичном регионе резко повысится атмосферное давление.

Во вторник ночью температура опустится до минус 7–9 градусов, а по области — до минус 12. Утром будет холодно — примерно минус 7–8, но к вечеру немного потеплеет, до минус 5–3. Ветер будет умеренным — 3–7 м/с.

В среду ночью температура составит минус 7–9 в Москве и до минус 11 по области, а днем температура будет колебаться от минус 2 до минус 4, по области — до минус 7. Это на 3–4 градуса теплее, чем обычно в это время года.

Вильфанд ранее предупредил о сильных морозах до минус 49 градусов в трех округах России. На этой неделе температура в Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и на Таймыре опустится на 4–15 градусов ниже нормы, достигая минус 29–49 градусов.

В Пермском крае 21–22 января морозы будут до минус 29 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе с 19 по 22 января температура опустится до минус 44 градусов. На Таймыре с 18 по 22 января столбик термометра покажет минус 45–49 градусов, в Эвенкии и Туруханском районе ожидаются морозы до минус 45 градусов.

Синоптик подчеркнул, что это будут «по-настоящему сильные морозы».