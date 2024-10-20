Москвичей предупредили, что зима придет на 20 суток позже нормы

Климатическая зима в Центральной России сократилась примерно на 20 суток и наступит в начале декабря, заявил Тишковец, отметив, что нормой для этого региона считается 13 ноября. Предстоящая неделя будет теплой с краткими дождями

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Центральной России климатическая зима за последние десятилетия сократилась примерно на 20 суток, в этом году она также ожидается позднее нормы (13 ноября) — в начале декабря, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Синоптик привел статистику, согласно которой еще в 2000 году зимний сезон наступал в начале ноября, а уже в 2010-м — в начале декабря. При этом окончание лета сдвинулось ненамного — с последних чисел августа на начало сентября.

На предстоящей неделе погодные условия будут комфортными: температура в том числе ночью ожидается выше нуля, во вторник, среду, четверг и пятницу могут быть кратковременные дожди. На выходных ночью ожидается от 0 до +5 °С, а днем воздух прогреется до +7–12 °С, что на четыре градуса теплее нормы. «Такой температурный режим на три недели отстает от климатического календаря», — отмечает Тишковец.

Гидрометцентр также прогнозирует «плюсовую» температуру в Москве на следующей неделе. В частности, по его прогнозу, в субботу ночью воздух прогреется до 4–9 °С, а в воскресенье температура будет ниже — от 2 до 7 градусов тепла.

Самой холодной с начала осени в Москве стала ночь на 18 октября: тогда на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -2 °С. До этого, 14 октября, в столичном регионе прошел первый снегопад. Фиксировались случаи падения деревьев, городские власти приостановили прокат электросамокатов.