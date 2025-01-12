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Общество ,  
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Аэропорт Пулково снова закрыли из-за сильного снегопада

Фото: Александр Зимовской / Shutterstock
Фото: Александр Зимовской / Shutterstock

В связи с сильным ливневым снегом был снова закрыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно на 40 минут, с 16:30 до 17:10 мск», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кореняко, соответствующее решение приняли, чтобы аэродромная служба провела работу на взлетно-посадочной полосе (ВПП) для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния.

При этом, возможно, некоторые рейсы могут направить на запасные аэродромы.

Пулково возобновило прием и отправку рейсов после ограничений из-за снега
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Аэропорт приостанавливает свою работу уже второй раз за сутки. Первый раз Пулково закрыли для приема и отправки авиарейсов в 8:33 мск. Тогда также необходимо было очистить ВПП от снега.

Во время действия ограничений на полеты 33 самолета, выполнявшие рейсы в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы, в первую очередь Москвы. Аэропорт возобновил работу почти через пять часов — в 13:25 мск. За время своей работы, с 13:25 до 16:30 мск 12 января, Пулково обслужил более 10 рейсов, пишет Кореняко.

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Теги
Аэропорт Пулково снегопад Росавиация
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