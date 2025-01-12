Аэропорт Пулково снова закрыли из-за сильного снегопада

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В связи с сильным ливневым снегом был снова закрыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно на 40 минут, с 16:30 до 17:10 мск», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кореняко, соответствующее решение приняли, чтобы аэродромная служба провела работу на взлетно-посадочной полосе (ВПП) для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния.

При этом, возможно, некоторые рейсы могут направить на запасные аэродромы.

Аэропорт приостанавливает свою работу уже второй раз за сутки. Первый раз Пулково закрыли для приема и отправки авиарейсов в 8:33 мск. Тогда также необходимо было очистить ВПП от снега.

Во время действия ограничений на полеты 33 самолета, выполнявшие рейсы в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы, в первую очередь Москвы. Аэропорт возобновил работу почти через пять часов — в 13:25 мск. За время своей работы, с 13:25 до 16:30 мск 12 января, Пулково обслужил более 10 рейсов, пишет Кореняко.