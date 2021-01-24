Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей на митинге в Петербурге

В указанном ролике молодой человек в форме, комментируя видео с пострадавшей женщиной, говорит, что у росгвардейцев не надо стоять на пути, и смеется.

Женщина получила травмы на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Видео с инцидентом опубликовали в СМИ. На нем женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. После этого один из ОМОНа, не останавливаясь, ударил ее ногой в живот, она упала на землю.

Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Пострадавшая находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Полиция в Санкт-Петербурге начала проверку по факту происшествия. О личности омоновца до сих нет официальной информации. При этом Telegram-каналы «Mash на Мойке» и Baza передали, что он пришел к пострадавшей в больницу с цветами и извинениями.

Полицейский заявил, что за пять минут до случившегося его «залили газом», после чего стекло шлема запотело, и он не видел пострадавшую. «Для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал омоновец. Забрало омоновца с видео с инцидентом было поднято.