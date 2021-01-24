Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей на митинге в Петербурге
Сотрудника Росгвардии уволят из-за видео, на котором он посмеялся над женщиной, пострадавшей на митинге в Санкт-Петербурге. Она попала в реанимацию после удара омоновца. О принятых мерах сообщил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в Twitter.
«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить», — указал он.
По информации Хинштейна, видео снял контрактник московского 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии. Члена Госдумы возмутило, что он позволил себе насмехаться над незаслуженно пострадавшим человеком. «Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — отметил Хинштейн.