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Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей на митинге в Петербурге

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сотрудника Росгвардии уволят из-за видео, на котором он посмеялся над женщиной, пострадавшей на митинге в Санкт-Петербурге. Она попала в реанимацию после удара омоновца. О принятых мерах сообщил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в Twitter.

«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить», — указал он.

Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

По информации Хинштейна, видео снял контрактник московского 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии. Члена Госдумы возмутило, что он позволил себе насмехаться над незаслуженно пострадавшим человеком. «Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — отметил Хинштейн.

Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В указанном ролике молодой человек в форме, комментируя видео с пострадавшей женщиной, говорит, что у росгвардейцев не надо стоять на пути, и смеется.

Женщина получила травмы на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Видео с инцидентом опубликовали в СМИ. На нем женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. После этого один из ОМОНа, не останавливаясь, ударил ее ногой в живот, она упала на землю.

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Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Пострадавшая находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Полиция в Санкт-Петербурге начала проверку по факту происшествия. О личности омоновца до сих нет официальной информации. При этом Telegram-каналы «Mash на Мойке» и Baza передали, что он пришел к пострадавшей в больницу с цветами и извинениями.

Полицейский заявил, что за пять минут до случившегося его «залили газом», после чего стекло шлема запотело, и он не видел пострадавшую. «Для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал омоновец. Забрало омоновца с видео с инцидентом было поднято.

Росгвардия увольнение митинги пострадавший Александр Хинштейн
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Ударивший женщину на митинге в Петербурге омоновец пришел к ней с цветами
Политика
В Петербурге начали проверку после видео с ударившим женщину силовиком
Политика
Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге
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