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Хинштейн попросил привлечь к ответственности ударившего женщину силовика

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Депутат Государственной думы, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Петербурге. Соответствующее обращение депутат опубликовал в Twitter.

«Учитывая большой общественный резонанс, прошу вас взять под контроль проведение процессуальных проверок по данному факту, рассмотрев вопрос о привлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности за превышение полномочий при применении физической силы», — говорится в запросе депутата генпрокурору Игорю Краснову.

Ударивший женщину на митинге в Петербурге полицейский принес ей цветы
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Хинштейн указал, что «отсутствие законного и объективного решения о привлечении сотрудника полиции к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе».

Как пояснил депутат, полицейский нарушил требования законодательства, в том числе закона «О полиции». В частности, он не предупредил женщину о намерении применить силу, при этом ее действия не несли силовику угрозы.

Video

Инцидент произошел во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге 23 января. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», несколько силовиков уводили задержанного. Женщина вышла к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них ударил женщину ногой в живот, прокричав: «С проезжей части!»

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Telegram-канал Baza сообщал, что пострадавшей оказалась 54-летняя Маргарита Юдина. Женщина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Позднее ударивший женщину силовик принес ей в больницу цветы и извинился. Он объяснил, что у него запотело забрало и он не видел, что происходит. Однако на видео, которое опубликовала «Фонтанка», забрало у силовика во время удара было поднято. Также пострадавшей принес извинения полковник полиции, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД в Петербурге Сергей Музыка.

В воскресенье, 24 января, женщину выписали из больницы, сообщали РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению. «Информация об ухудшении ее состояния не соответствовала действительности», — указывали там.

23 января в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которого задержали по прилете в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января. В Петербурге участники акции собрались на Сенатской площади, после чего направились к Марсовому полю. На Невском проспекте демонстранты прорвали оцепление, к вечеру сотрудники полиции вытеснили протестующих с Марсового поля. Правозащитники сообщили о задержании в Петербурге 557 человек. МВД число задержанных пока не называло. После акции были возбуждены уголовные дела за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов, а также из-за перекрытия проезжей части.

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