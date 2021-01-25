Хинштейн попросил привлечь к ответственности ударившего женщину силовика

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Депутат Государственной думы, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Петербурге. Соответствующее обращение депутат опубликовал в Twitter.

«Учитывая большой общественный резонанс, прошу вас взять под контроль проведение процессуальных проверок по данному факту, рассмотрев вопрос о привлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности за превышение полномочий при применении физической силы», — говорится в запросе депутата генпрокурору Игорю Краснову.

Хинштейн указал, что «отсутствие законного и объективного решения о привлечении сотрудника полиции к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе».

Как пояснил депутат, полицейский нарушил требования законодательства, в том числе закона «О полиции». В частности, он не предупредил женщину о намерении применить силу, при этом ее действия не несли силовику угрозы.