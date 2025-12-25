 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дипломат ответил на данные о попытке захвата консульства России в Польше

Двое неизвестных подошли к зданию консульства в Гданьске, позвонили в дверь и позже ушли. PolsatNews характеризовало это как «попытку захвата». С 22 декабря российская дипмиссия прекратила работу по решению Варшавы
Андрей Ордаш
Андрей Ордаш (Фото: Marcin Obara / EPA / ТАСС )

Информация о попытке захвата здания консульства России в польском Гданьске чиновниками является преувеличенной, сообщил РБК временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«К зданию 23 декабря подошли двое неизвестных, позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, ушли. По остальным вопросам хотели бы пока воздержаться от комментариев», — сказал он.

Ранее PolsatNews сообщило, что чиновники предприняли попытку «отобрать здание», но никто не открыл им дверь. Издание назвало произошедшее попыткой захватить дипмиссию.

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Российское консульство в Гданьске прекратило работу с 22 декабря после того, как МИД Польши отозвал согласие на его деятельность. Оно было последним действующим консульским учреждением России в Польше — ранее закрылись представительства в Кракове и Познани.

Тем не менее, на объектах бывшего консульства по улице Батория в Гданьске останется проживать административно-технический сотрудник посольства. Как пояснила заместитель мэра города Эмилия Лодзиньская, муниципалитет не имеет возможности физически взять эти здания под свой контроль.

Российские дипломаты используют здание консульства в Гданьске с послевоенного времени. Основанием стало соглашение о бесплатном пользовании объектом, подписанное между Польской Народной Республикой и Советским Союзом в 1951 году.

В настоящее время правовой статус здания остается предметом спора. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство, объект на улице Батория является собственностью России. Польская сторона, в свою очередь, утверждает, что после распада СССР это имущество перешло в собственность государственной казны Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее связал решение властей о закрытии дипмисси в Гданьске с серией инцидентов на железной дороге, произошедших в середине ноября, когда в нескольких местах было повреждено полотно на направлениях, ведущих к Украине. Польская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о терроризме. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инциденты диверсией.

После этих событий в польский МИД вызвали Ордаша. Российская сторона отвергла все выдвинутые обвинения. В конце ноября российский МИД в ответ на действия Варшавы объявил о закрытии с 30 декабря последнего в стране консульства Польши, которое находится в Иркутске. «Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», — заявили там.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Егор Алимов, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Польша консульство Гданьск
