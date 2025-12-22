 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Последнее генконсульство России закрылось в Польше

Фото: Генеральное консульство России в Гданьске
Фото: Генеральное консульство России в Гданьске

Последнее генеральное консульство России закрылось в Польше 22 декабря. Сотрудники консульства начали вывоз вещей, рядом со зданием припаркованы автомобили с дипломатическими номерами и грузовая машина, сообщило WPolityce.pl.

Речь идет о генконсульстве в Гданьске. На его сайте сказано, что прием посетителей был приостановлен еще 1 декабря. По консульским вопросам просят обращаться в профильный отдел посольства России в Варшаве.

В Польше призвали перенести посольство России из-за близости к Минобороны
Политика

Решение о закрытии генерального консульства приняли власти Польши. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский связал это с несколькими инцидентами на железной дороге. В середине ноября в Польше несколько раз повредили пути по направлению к Украине. Пострадавших не было. Польская прокуратура завела дело о теракте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал разрушение части железнодорожного пути диверсией. После этих инцидентов в польский МИД вызвали временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша. Москва все обвинения отвергала.

В конце ноября российский МИД в ответ на действия Варшавы объявил о закрытии последнего в стране консульства Польши, которое находится в Иркутске.

