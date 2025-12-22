Последнее генконсульство России закрылось в Польше
Последнее генеральное консульство России закрылось в Польше 22 декабря. Сотрудники консульства начали вывоз вещей, рядом со зданием припаркованы автомобили с дипломатическими номерами и грузовая машина, сообщило WPolityce.pl.
Речь идет о генконсульстве в Гданьске. На его сайте сказано, что прием посетителей был приостановлен еще 1 декабря. По консульским вопросам просят обращаться в профильный отдел посольства России в Варшаве.
Решение о закрытии генерального консульства приняли власти Польши. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский связал это с несколькими инцидентами на железной дороге. В середине ноября в Польше несколько раз повредили пути по направлению к Украине. Пострадавших не было. Польская прокуратура завела дело о теракте.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал разрушение части железнодорожного пути диверсией. После этих инцидентов в польский МИД вызвали временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша. Москва все обвинения отвергала.
В конце ноября российский МИД в ответ на действия Варшавы объявил о закрытии последнего в стране консульства Польши, которое находится в Иркутске.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»