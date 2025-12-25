 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Польша перестанет принимать старые загранпаспорта россиян с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года Польша перестанет признавать небиометрические загранпаспорта россиян, сообщила Еврокомиссия.

До этого с 1 января Польша закроет границу для обладателей дипломатических и служебных паспортов без чипа.

В октябре 2024-го и в мае 2025 года польский МИД закрыл генконсульства России в Познани и Кракове. В ответ российский МИД закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Польша загранпаспорта россияне
