Польша перестанет принимать старые загранпаспорта россиян с 1 апреля
С 1 апреля 2026 года Польша перестанет признавать небиометрические загранпаспорта россиян, сообщила Еврокомиссия.
До этого с 1 января Польша закроет границу для обладателей дипломатических и служебных паспортов без чипа.
В октябре 2024-го и в мае 2025 года польский МИД закрыл генконсульства России в Познани и Кракове. В ответ российский МИД закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Материал дополняется
