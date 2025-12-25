 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: M. Popow / Imago / Global Look Press)

Партнеры Украины должны оказывать давление на страны Глобального Юга, не поддерживающие резолюции Украины в ООН, заявил украинский постпред при ООН Андрей Мельник в интервью «Укрінформу».

«Нужно вместе искать пути, как сломать этот неутешительный тренд», — сказал Мельник и заявил о необходимости «кардинального изменения снисходительного курса к Глобальному Югу».

Он пообещал добиться ясных негативных последствий для таких государств. Последствия могут быть «политическими ли имиджевыми», а в идеальном варианте — экономическими. «Например из-за ограничения размера помощи для развития», — предположил Мельник. Он напомнил, что страны Евросоюза ежегодно перечисляют государствам Глобального Юга помощь на миллиарды евро.

Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии
Спорт
Фото:Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Постпред подчеркнул, что Украина уже ведет активную работу, чтобы донести до всех государств четкую позицию — страна не намерена мириться с ситуацией, когда партнеры «пытаются усидеть на двух стульях» «И вашим и нашим, одновременно рассказывая нам, как сильно они нас любят и поддерживают», — отметил Мельник.

Страны Глобального Юга, получающие помощь ЕС и поддержку в ООН, по мнению украинского постпреда, сами не осознают противоречий в своей позиции. Мельник счел, что необходимы последовательные действия: предупреждение, временная приостановка финансирования, а в случае дальнейшего игнорирования общих с ЕС интересов безопасности — полное прекращение сотрудничества.

В начале ноября заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ООН «очень сильно изменилось» отношение и к украинским дипломатам после начала конфликта с Россией. По его словам, представителям Украины «многие сочувствуют». При этом некоторые дипломаты избегают российских коллег, добавил он.

Материал дополняется.

