Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада

Андрей Мельник (Фото: M. Popow / Imago / Global Look Press)

Партнеры Украины должны оказывать давление на страны Глобального Юга, не поддерживающие резолюции Украины в ООН, заявил украинский постпред при ООН Андрей Мельник в интервью «Укрінформу».

«Нужно вместе искать пути, как сломать этот неутешительный тренд», — сказал Мельник и заявил о необходимости «кардинального изменения снисходительного курса к Глобальному Югу».

Он пообещал добиться ясных негативных последствий для таких государств. Последствия могут быть «политическими ли имиджевыми», а в идеальном варианте — экономическими. «Например из-за ограничения размера помощи для развития», — предположил Мельник. Он напомнил, что страны Евросоюза ежегодно перечисляют государствам Глобального Юга помощь на миллиарды евро.

Постпред подчеркнул, что Украина уже ведет активную работу, чтобы донести до всех государств четкую позицию — страна не намерена мириться с ситуацией, когда партнеры «пытаются усидеть на двух стульях» «И вашим и нашим, одновременно рассказывая нам, как сильно они нас любят и поддерживают», — отметил Мельник.

Страны Глобального Юга, получающие помощь ЕС и поддержку в ООН, по мнению украинского постпреда, сами не осознают противоречий в своей позиции. Мельник счел, что необходимы последовательные действия: предупреждение, временная приостановка финансирования, а в случае дальнейшего игнорирования общих с ЕС интересов безопасности — полное прекращение сотрудничества.

В начале ноября заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ООН «очень сильно изменилось» отношение и к украинским дипломатам после начала конфликта с Россией. По его словам, представителям Украины «многие сочувствуют». При этом некоторые дипломаты избегают российских коллег, добавил он.

Материал дополняется.