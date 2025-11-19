 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,8 2 1,95 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время Игр-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в феврале 2026 года
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Италией, об олимпийском перемирии на время проведения предстоящих Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает агентство ANSA.

«В эпоху растущих разногласий и конфликтов спорт и Олимпийские игры могут стать лучом надежды, альтернативой соперничеству и разногласиям», — заявил президент оргкомитета ОИ-2026 Джованни Малаго, представляя резолюцию.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

Древнегреческая традиция экехерия, или олимпийское перемирие, появилась в VIII веке до н. э. и служила священному принципу Олимпийских игр. В 1992 году МОК возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать это перемирие.

Иван Витченко
ООН Олимпиада-2026 перемирие
