Лавров рассказал об ответе России на действия Украины в Африке

Россия готова повысить боеспособность Мали, Нигера и Буркина-Фасо, в том числе с помощью подготовки солдат и правоохранителей, заявил министр. По ео словам, «бывшие колонизаторы и Украина» поддерживают террористов в этом регионе

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Украина поддерживает террористов в Африке, а Россия готова повышать боеспособность стран Сахеля, в том числе готовить военнослужащих, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Мали Абдулайе Диоп, передает корреспондент РБК.

«Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и на собственный потенциал», — сказал он.

По словам Лаврова, внерегиональные игроки, в том числе «бывшие колонизаторы и Украина», «открыто поддерживают террористические группировки в этой части Африки». «Акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул министр.

Диоп назвал Россию постоянным союзником Альянса государств Сахеля, «которому можно доверять». Украина в свою очередь является для конфедерации «террористическим государством», добавил он.

«Конфедерация государств Сахеля» (до июля 2024 года — «Альянс государств Сахеля») — альянс Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Хартия о его создании была подписана осенью 2023 года после военных переворотов и угрозы интервенции в этих странах. Решение о создании альянса было принято после переговоров представителей Мали, Буркина-Фасо и Нигера с делегацией Минобороны России.

Летом 2024 года Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвинив ее в «поддержке террористических группировок». Этому предшествовала атака повстанцев-туарегов на малийские правительственные войска и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». По данным Bloomberg, погибли 84 россиянина и 47 малийских солдат.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что успеху военной операции туарегов против ЧВК способствовала «необходимая информация и не только информация». Он уточнил, что Киев действовал «в рамках международного права». Диоп утверждал, что повстанцы подтвердили сведения о сотрудничестве с Украиной. Мали, Нигер и Буркина-Фасо призвали Совбез ООН принять меры в связи с «поддержкой терроризма» Киевом. В украинском МИДе назвали решение о разрыве дипотношений «поспешным и недальновидным».