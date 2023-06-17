В Кремле заявили об интересе Путина к плану африканских стран по Украине

Владимир Путин (в центре) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президента России Владимира Путина заинтересовал предложенный африканскими лидерами план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении, он рассказал о нашей позиции. Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать», — сказал он.

Африканские лидеры, в свою очередь, заинтересовались проектом соглашения России и Украины, которое стороны парафировали в Стамбуле, и который российский президент представил им на переговорах, сказал Песков.

«Им было интересно. Он (Путин. — РБК) много им рассказал о предыстории этого конфликта и о том, когда конфликт начался», — отметил пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).

Путин и африканские лидеры, по словам Пескова, договорились продолжать диалог по мирному урегулированию.

Делегация лидеров африканских стран посетила Санкт-Петербург 17 июня. Политики провели переговоры с Путиным в Константиновском дворце и изложили свой план мирного урегулирования на Украине. Его анонсировал в середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса. Днем ранее африканская делегация посещала Киев.

Reuters писал со ссылкой на проект документа, что план африканских стран предусматривает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.

Путин в ходе переговоров показал африканским лидерам проект соглашения, который российские и украинские представители парафировали в марте 2022 года в Стамбуле. В нем, по словам президента, содержались положения о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины. Однако после того, как российская сторона отвела войска из Черниговской и Киевской областей, Украина от него отказалась и «выкинула на свалку истории», заявил президент России.

Россия и Украина начали переговоры об урегулировании вскоре после начала спецоперации. Они провели несколько очных раундов, затем встречи начали проводить по видеосвязи. В марте 2022 года состоялась еще одна очная встреча делегаций в Стамбуле. В мае того же года стороны объявили о заморозке переговоров.